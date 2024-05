A Dronero si viaggia fino in Argentina con le letture di Noau

“Conosci Yacì, il sole, e Araì, la nuvola, e la leggenda del mate, la famigerata bevanda simbolo dell’Argentina? Hai mai sentito parlare del Signor G e del suo fiore nel deserto? E della regina dei fiori?”



Queste e molte altre storie saranno protagoniste a Dronero, martedì 21 maggio alle ore 16:30 presso la sala Milli Chegai.



A cura di Noau officina & Intercultura, la giornata organizzata rientra nel progetto “Dfactory” della città di Dronero, promosso in collaborazione con Noau officina culturale, Cooperativa Momo, Parrocchia SS. Andrea e Ponzio & Oratorio S. Luigi Gonzaga di Dronero e Istituto Comprensivo - Dronero, sostenuto del Bando Spazio Giovani della Fondazione CRC culturale e Spazio Mediazione.



Sarà un viaggio emozionante e lontano, fino in Argentina, con le letture ad alta voce bilingue. Una scoperta avventurosa, che saprà non soltanto dare spazio all’immaginazione ma anche far ascoltare ai partecipanti parole nuove, suoni ed accenti di una lingua diversa. L’attività è gratuita ed è pensata per i bimbi a partire dai 3 anni di età con le loro famiglie.



È consigliata la prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/.../un-mondo-di-storie