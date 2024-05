A Moretta la Festa delle Famiglie 2024

Domenica 26 Maggio Festa delle Famiglie 2024 l’Associazione Famiglie Insieme OdV col Patrocinio del Comune di Moretta organizza una Mangia e cammina alla scoperta di Moretta.

Programma

Ore 11.00 Ritrovo nel Giardino del Santuario,

Ore 12.00 Partenze per la Mangia e Cammina, divisi in gruppi, ogni 10 minuti

Ore 14.00 Ritorno dei primi gruppi al Santuario

Ore 15.30 momento di riflessione e preghiera con Don tonino

Ore 16.00 inizio SwapToysParty: Porta da uno a tre giocattoli che ancora sono belli e funzionanti, ma non usi più. Saranno raccolti tra le 11.00 e le 12.00 del mattino e per ogni gioco riceverai un gettone. Con tutto l’arsenale raccolto sarà allestita una bancarella dove potrete “spendere” i vostri gettoni per portare a casa il Toys che preferite Giocate riciclando: ciò che non piace più a voi… può interessare a qualcun altro

Ore 16.30 Merenda Golosa con il consueto allestimento del tavolo con le prelibatezze portate dai vari partecipanti.

A seguire, ancora divertimenti e giochi per tutti.

Come funziona Mangia e Cammina

A partire dalle 12.00 partenze, ogni dieci minuti, divisi in gruppi. Tre “Leader” per ogni gruppo riceveranno la Cartina con il percorso da seguire.

Prima Tappa: Km 1,4 Giardinetto dei Pescatori - Affettati Misti

Seconda Tappa: 1,3 km Cortile Cascina San Giovanni - Assaggi di Formaggi e verdurine

Terza Tappa: 1,4 Km Piazzetta Castello - Frittatine miste

Quarta Tappa: 1,2 km Giardino del Santuario - Agnolotti al burro e salvia

Come iscriversi?

L’iscrizione può essere fatta presso Cartoleria L’Angolo di Paganotto Enrica Via Torino 36 a Moretta o presso Tabaccheria Grosso Piero Via Torino 46 a Moretta. Costo 5 euro a persona ( bambini fino a 5 anni compiuti gratis ). Ultimo giorno sabato 18 maggio.

Ricorda: per ragioni organizzative e logistiche i posti sono limitati (massimo 200 iscritti)

Per informazioni o iscrizioni online 3393278137 invia un messaggio con whatsApp e paga con Satyspay