Al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo lo spettacolo "Due Donne.... forse Tre"

L’istallazione video teatrale de Le Cercle Rouge Due Donne… forse Tre è una pièce ambientata nel 1977 ed incentrata sul tema del “fare teatro” degli anni Settanta attraverso tecniche di improvvisazione e di nuove interpretazioni di testi classici.

Tre aspiranti attrici insieme a due esponenti delle avanguardie artistiche del movimento studentesco cercano di allestire uno spettacolo su Antonio e Cleopatra di Shakespeare in un convento occupato. Un happening dove non c’è un programma prestabilito e tutto può succedere; non c’è una trama perché volutamente nelle sue intenzioni la pièce abbatte l’idea di trama per dare spazio all’improvvisazione che nasce proprio dalla volontà di comprendere il personaggio di Cleopatra.

Gli anni settanta del secolo scorso, sono stati gli anni di piombo, un periodo difficile della storia italiana pieno di grandi cambiamenti della società, in particolare per le donne con l’ascesa dell’emancipazione femminile. Nel caso specifico di Due Donne… forse Tre l’emancipazione passa attraverso l’esperienza del teatro: tre provini di tre donne che si trovano di fronte a degli esaminatori maschili. Un confronto fra due sessi fatto attraverso l’audizione dei brani estratti da Antonio e Cleopatra. Una traccia di lettura per sbrogliare la matassa shakespeariana della descrizione dei temi di potere e amore e di conflitto tra Oriente e Occidente.

Per la contestualizzazione della pièce sono stati visionate interviste estratte dalle teche dei programmi RAI del 1977 contemporanemente alla ricostruzione dei fatti attraverso le notizie e i reportages fotografici dell’epoca; mentre per corredare la messa in scena e la relativa parte video si è proceduto nella ricerca delle musiche cantautoriali periodo alternate alla musica proveniente da oltreoceano.

Due Donne… forse Tre, con Luca Armando, Leonora Arnolfo, Mariella Caporaso, Claudia Ponzalino, Corrado Vallerotti. Musiche in scena Diego Ponzo. Drammaturgia Laura Chiotasso. Regia Costantino Sarnelli.

