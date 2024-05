Al Don Bosco di Cuneo la prima nazionale di "Sarém o la riluttante disillusione dell’aspettativa"

Torna a tre anni di distanza sul palco del “Don Bosco” la compagnia Godot & Co, composta dai due giovani attori-autori-registi cuneesi Emanuele Franco e Andrea Chiapasco, con la loro ultima produzione Sarém o la riluttante disillusione dell’aspettativa in scena nel cartellone Spettacolare! sabato 18 maggio alle ore 21.15.

Si tratta della prima nazionale di questo “passo a due” che costituisce lo sviluppo delle tematiche sulle relazioni e le grandi domande di senso già affrontate nel precedente testo portato in scena nel 2021. Una riflessione profonda portata al pubblico attraverso situazioni divertenti e paradossali, ma non per questo meno significative