Cittadinanza onoraria di Valdieri al Soccorso Alpino nei 70 anni dalla fondazione del Corpo

Con il motto “Aiuta chi ti aiuta”, ritorna la festa del Soccorso Alpino di Cuneo. Sabato 18 maggio è in programma una giornata ricca di iniziative all’insegna della sicurezza in montagna e del divertimento. Sarà anche l’occasione per conoscere l’attività dei volontari e il bilancio delle azioni di soccorso del 2024.



Gli eventi si svolgono a Sant’Anna di Valdieri, nel cuore della Valle Gesso dove, alla fine degli anni ’40 su iniziativa di Matteo Campia, nacque la prima stazione di Soccorso alpino cuneese formata dai migliori alpinisti del momento: Gianni Ellena, Nicolin Gandolfo, Riccardo Nervo, Gino Vigna e Alfredo Penna.



Quest'anno, inoltre, ricorrono i 70 anni della fondazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nato nel 1954 su iniziativa del CAI.



La manifestazione, momento d’incontro dei volontari con la comunità locale e coloro che amano la montagna, si svolge con il prezioso e ormai consolidato supporto della Proloco.



Il primo evento della giornata è alle 14, quando le squadre della XV delegazione Alpi Marittime prenderanno parte a un'esercitazione che prevede la ricerca e il recupero di un gruppo di escursionisti con il supporto dei tecnici di ricerca, i piloti di droni e le unità cinofile; sarà possibile assistere alle operazioni dal campo base, dove i tecnici presenti potranno rispondere alle curiosità dei presenti.



Alle ore 19 il Comune di Valdieri rilascerà al CNSAS la cittadinanza onoraria per il profuso impegno nel soccorso in montagna, nell'assistenza alle comunità di valle durante le calamità naturali e per celebrare il 70 anniversario della fondazione del Corpo.



Alle 20:00 è in programma la cena conviviale aperta a tutti, che prevede un ricco menù; seguirà la lotteria finale con numerosi premi per tutti. L'incasso della giornata sarà utilizzato per l'acquisto di nuove attrezzature tecniche e momenti di formazione per migliorare sempre l’efficenza delle squadre di soccorso.



La giornata, oltre ad essere un momento di condivisione e di festa tra i volontari, le loro famiglie e tutti i simpatizzanti che vi prenderanno parte, sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio sugli interventi che anche quest’anno sono stati numerosi in Valle Gesso e per presentare le nuove iniziative che saranno messe in campo per la prossima stagione estiva



La giornata è organizzata dal SASP e dalla Pro loco di S. Anna di Valdieri con la collaborazione dei rifugisti delle Alpi Marittime, degli esercenti e di numerosi sponsor.