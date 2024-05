Festival Cherasco Classica: domenica 19 maggio la presentazione

Nella bella cornice della frazione San Bartolomeo di Cherasco, presso il Circolo ARCI “Prima Langa” , domenica 19 maggio si terrà la Conferenza di presentazione del Festival Cherasco Classica 2024.

Cherasco Classica nasce nel 2004 quando un gruppo di musicisti americani reduci da un mese di studi e concerti in Valle d’Aosta per lo Zephir International Festival di musica da camera si ferma nella città di Cherasco che permette loro di prolungare l’esperienza di far musica insieme e nel contempo visitare Cherasco, le nostre colline e il nostro patrimonio artistico. Fino al 2010 la formula rimane uguale con il soggiorno di gruppi di musicisti diplomati e la realizzazione di tre/quattro concerti tenuti fra Cherasco, Bra, La Morra, Novello, Barbaresco. A dirigere la rassegna, le professoresse Mara De Giorgis e Mariacarla Cantamessa. Dopo una pausa nel 2021 il Festival ha ripreso a vivere grazie alla spinta del Comune e dell’associazione DE MUSICA CLARA(SCUM) che ha organizzato in quell’anno un piccolo festival estivo di tre serate nel bellissimo giardino antistante la chiesa della Madonnina delle Grazie. Grazie all’ottimo riscontro di pubblico e agli apprezzamenti il festival si è ripetuto nel 2022 con oltre 600 presenze e nel 2023 con 1000 presenze circa, spostandosi oltre i confini cheraschesi in altre tre location: Roreto, Pollenzo e Barolo.

Quest’anno si aggiunge anche la località San Bartolomeo di Cherasco. Nell’ottica della promozione del turismo musicale e delle esperienze multisensoriali che caratterizzano le proposte musicali di DE MUSICA CLARA(SCUM), la Conferenza stampa sarà condotta in collaborazione con “Bocce Quadre” e “cuBiQa” mostra itinerante di Bocce d’autore, Acqua di Cherasco e Associazione Culturale IL FONDACO

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 17.00 si gioca con Bocce Quadre

ore 18.30 conferenza stampa di presentazione del Festival Cherasco Classica

ore 19.30 Buffet

ore 21.00 concerto NUI DUI Evento a inviti

INFO E PRENOTAZIONE

mail: demusica_clarascum@hotmail.com cell: 339 7889466