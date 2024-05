La presidente di Alliance Francaise presenta a Saluzzo il nuovo libro di Marco Piccat

Venerdì 17 maggio, alle 17 presso il refettorio del San Giovanni Resort di Saluzzo, Manuela Vico, presidente dell'Alliance Francaise di Cuneo, presenta il libro "Christine e Thomas, un amore italiano nella Parigi del Quattrocento", scritto da Marco Piccat ed edito da Il Mulino (Bologna, 2024).

Il testo porta alla luce il racconto del particolare intreccio parigino tra le storie della più celebre e celebrata scrittrice di Francia, Christine de Pisan, e il giovane e colto Tommaso III, marchese di Saluzzo.

Piccat, rileggendo quanto da lui raccontato nel Livre di Chevalier Errant, con il confronto di documenti e testi letterari del tempo, racconta le tappe di un rapporto affettivo inedito.

Per l'uomo, ricordo da celebrare per tutta la vita, mentre per la donna, episodio da nascondere con ogni mezzo. Il testo, che ci presenta i percorsi comuni dei due italiani nella splendida Parigi di Carlo V e Carlo VI, rivede l'immagine di Christine, giovane madre vedova, tutta dedita alla difesa della condizione femminile, per presentarci quella assolutamente inedita di una donna vera, più sincera e concreta.

A detta di Maria Giuseppina Muzzarelli (Università di Bologna), curatrice dell'introduzione, la lettura di Piccat suscita nel lettore una varietà di emozioni: per chi volesse averne un'idea, l'invito è valido.