Sabato 18 maggio Bandabardò & Cisco suonano per i 70 anni di Araldica Castelvero

Un grande concerto gratuito della Bandabardò&Cisco per festeggiare i 70 anni di Aradica Castelvero. Accadrà sabato 18 maggio a Castel Boglione, tra Nizza Monferrato e Acqui Terme, nell’ambito della tre giorni di festeggiamenti, dal 17 al 19 maggio, organizzati dalla cantina fondata nel 1954.

Oggi conta 140 soci che coltivano 900 ettari di vigneti tutti certificati come viticoltura sostenibile SQNPI. Produce 26 milioni di bottiglie all’anno.

Il programma è ricco di appuntamenti:

Ore 15 - inaugurazione della mostra fotografica dei 70 anni di storia nei locali adiacenti l’Enoteca Araldica di Via Roma, 1 - Castel Boglione.

Ore 16 - Tavola rotonda «Il valore del tempo»

Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico

Enzo Bianchi, Fondatore della Comunità di Bose

Riccardo Cotarella, Presidente dell’Assoenologi

Giorgio Penna, Direttore di CrescereInsieme onlus

Claudio Manera, Direttore di Araldica Castelvero

Modera: Vincenzo Gerbi, Università degli Studi di Torino

Ore 19,30 - Cena buffet offerta dalla cantina ai partecipanti al convegno

Sabato 18 maggio

Ore 15 - «Avamposti: alla scoperta di nuovi sentieri»: camminata naturalistica e degustazione. Partenza dalla Tenuta Il Cascinone, Reg. Boschi 2, Acqui Terme

Ore 19,30 - Cena street food con le Pro loco di Castel Boglione, Montabone e Rocchetta Palafea nella piazza adiacente l’Enoteca in Castel Boglione

Ore 22- Concerto live della Bandabardò&Cisco parte del tour “Ultimo Tango” (ingresso gratuito). Il concerto, al coperto, si terrà anche in caso di maltempo.

Domenica 19 maggio

Ore 10 - S. Messa nella chiesa di Castel Boglione celebrata dal Vescovo di Acqui Mons. Luigi Testore

Ore 12: Festa riservata ai soci, dipendenti e collaboratori dell’Araldica Castelvero

Info e prenotazioni: 0141 762630 o in Enoteca

Fondata nel 1954 a Castel Boglione, piccolo borgo tra Nizza Monferrato e Acqui Terme, oggi Araldica Castelvero è una cooperativa che conta 140 soci di cui coordina e guida il lavoro a partire dai vigneti. Valorizzazione dei vitigni tradizionali, scelta delle migliori varietà in base a microclima e terreno, rispetto dell’ambiente e delle caratteristiche di ciascun vino: Araldica è una grande cooperativa che, pur producendo volumi importanti, non ha dimenticato un approccio familiare e artigianale alla vigna, considerata il fondamentale punto di partenza per produrre grandi vini.

Con 900 ettari distribuiti tra Monferrato, Gavi e Roero, Araldica coltiva e gestisce uno dei più grandi vigneti del Piemonte. Un privilegio che l’azienda di Castel Boglione ha deciso di mettere al centro delle sue scelte produttive, valorizzando la produzione di ogni singolo vigneto e tutelando un patrimonio paesaggistico ed enologico oggi inserito nella World Heritage List dell’Unesco.