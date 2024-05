Torna anche nel 2024 la StraRacconigi: si parte domenica 2 giugno

Anche quest’anno torna la StraRacconigi, storica manifestazione ludico-motoria a carattere ricreativo giunta alla 16° edizione organizzata dall’Associazione Sportiva Atletica Racconigi coincidente anche con il 3° Memorial Bruno Garello.



Quest’anno il percorso sarà di circa 5.6 km e tornerà anche all’interno del Parco del Castello di Racconigi, grazie alla collaborazione con la Direzione Regionale Musei Piemonte e la Città di Racconigi.



Diverso l’itinerario rispetto agli anni precedenti, che interesserà la parte “ovest” della cittadina, per concludersi sempre con gli ultimi metri sotto il viale alberato.

La partenza è invece fissata per il cortile nord della Reggia Sabauda. A fine gara ci sarà l’estrazione di una bicicletta e l’assegnazione dei premi sotto l’Ala Comunale.



È possibile iscriversi fino al 1 giugno ore 17:00 presso:

EDICOLA MARINO

PIAZZA STATUTO 91 - CAVALLERMAGGIORE

EDICOLA PIOVANO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE - RACCONIGI

GELATERIA DOLOMITI

VIA MOROSINI, 5 - RACCONIGI

CAFFETTERIA ENOTECA SCUDIERO

PIAZZA CARLO ALBERTO - RACCONIGI

GENERALI ASSICURAZIONI

VIA S. TEMPIA, 3 - RACCONIGI

ONLINE a questo link



Disponibili anche le iscrizioni last minute direttamente il 2 giugno presso il punto iscrizioni in Piazza Carlo Alberto.



L’evento è realizzato grazia al contributo del main sponsor FISIOSPORT, oltre a Ep, Epics, Poliedrica, Smaf, Annibale Viterie, M2C ferramenta, SLALOM Saluzzo, Assicurazioni Generali di Marco Capello, Verra Gomme, Vendocasa, Banca di Cherasco e Banca CRS.



La manifestazione avrà luogo il 2 giugno 2024, con partenza fissata per le 9:30.