I piloti della squadra corse cuneese Black Racing competitivi anche al Mugello

A sole due settimane dal round di apertura della Coppa Italia, la squadra cuneese Black Racing Squadra Corse è stata chiamata, nel weekend appena concluso, a scendere nuovamente in pista sul meraviglioso Autodromo del Mugello, teatro del secondo appuntamento di stagione.

Per il team cuneese che difende i colori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, in pista Elia Mengoni #12 nella Dunlop Cup 600, mentre Fabio Pozzato #23 e Alessandro Spaggiari #53 erano impegnati nella Pirelli Cup.

Dopo i turni di prove libere del venerdì, le qualifiche del sabato hanno visto Pozzato centrare la prima fila con il secondo crono, Spaggiari piazzarsi all’undicesima piazza, a causa di qualche problema di assetto, mentre Mengoni conquista la quinta casella della griglia di partenza.

Con un weekend caratterizzato da un clima caldo e mitigato e la partecipazione dei rappresentanti della P.D. Impresa Edile, del Dott. Andrea Mascarello, della GraphArt e della Poppi Spa a seguire la squadra direttamente in pista, la prima gara in programma per il team è stata la classe 600 della Dunlop Cup, con Mengoni che, partito bene, inizia un bellissimo duello con i diretti avversari in campionato, Masarati e Settimo, con un arrivo sotto la bandiera a scacchi molto vicini. Risultato: terzo gradino del podio e seconda posizione in campionato.

Nella Pirelli Cup Riders classe 1000 Spaggiari parte male a causa del pit limiter ma con una rimonta bellissima fa tutta la gara in recupero, fino a chiudere con una grandissima quinta piazza. Pozzato parte bene e regala una gara ricca di sorpassi con Albanese e Zago fino all’arrivo in volata, dove lo stesso Albanese la spunta al foto finish su Pozzato per soli 180 millesimi.

“Era importante confermare il salto che il team ha fatto quest’anno – ha esclamato il team manager Simone Barale – e sono davvero contento per tutta la squadra. Il livello di quest’anno è alto e noi stiamo lavorando molto bene sotto tutti i punti di vista. Adesso abbiamo un po’ di tempo per preparare il round di Misano, che si disputerà nel mese di giugno.”

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto che forniscono in questa nuova stagione agonistica: TOP Serramenti, TOP Serramenti Design, Poppi Clementino SpA, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, Gastaldi Officine Srl, CTM Srl, Erre.gi Srl, Moss Srl, Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini Srl, Proforma Consulting, Marco Fiorini, Panetteria d’Angelo, D&B Automazioni Srl, MP Gamma Srl, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura, Sirp Srl.

Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, WRS Italy, Magigas, Graph-Art, Vircos e Al Cappello Alpino.