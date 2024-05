Elisa Tarasco candidata alle Elezioni Regionali del Piemonte per Fratelli d’Italia

“Sono Elisa Tarasco sono mamma, imprenditrice e vivo in provincia di Cuneo.

Sono pronta a mettermi in gioco per il Piemonte e annuncio la mia candidatura alle prossime elezioni regionali dell'8 il 9 giugno come consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

Ho deciso di entrare in politica, con Fratelli d’Italia, per portare il mio impegno in Regione e per fornire il mio contributo su temi importanti come: scuola, formazione, famiglia, servizi, turismo e agricoltura.

Mi candido perché insieme possiamo offrire alla nostra Regione ciò che si merita e perché come imprenditrice piemontese sento di avere l'energia, la forza e le competenze per valorizzare insieme il nostro splendido territorio.

Mi candido perché voglio essere al fianco del presidente Alberto Cirio che ha dimostrato grandi capacità come governatore del Piemonte.







Vivo e lavoro in montagna da anni, dove sono titolare dell'azienda agricola biologica ‘Essenza Monviso’ in Valle Po, e nel mio laboratorio chimico mi occupo della trasformazione delle erbe officinali che coltivo ai piedi del Re di Pietra

Sono profondamente legata al Monviso e alle meravigliose montagne del Piemonte.

Come donna imprenditrice il mio impegno si estende dalla promozione del turismo e delle nostre eccellenze, alla valorizzazione dell’ambiente, passando per l'economia di montagna e il sociale.

Ho dato la mia disponibilità al partito di Fratelli d’Italia per le elezioni amministrative di Saluzzo, a sostegno del candidato sindaco per il centrodestra Giovanni Damiano.

Ritengo opportuno dare il mio appoggio alla candidatura di Giovanni Damiano, vista l’importanza e la centralità della città del Marchesato sul territorio del Piemonte”.

La corsa elettorale principale per Elisa Tarasco rimane comunque quella al Consiglio regionale del Piemonte.

Elisa Tarasco sarà presente stasera, martedì 14 maggio alle 21, al teatro Magda Olivero di Saluzzo, in occasione della presentazione delle liste del centrodestra a sostegno del candidato sindaco Giovanni Damiano.