La lista Frabosa Futura a sostegno di Emanuela Carletto si presenta: ecco gli appuntamenti con la popolazione

“Siamo pronti e non vediamo l’ora di incontrare i nostri concittadini per raccontare come è nata Frabosa Futura e cosa vogliamo portare nel nostro Comune.”, dice il candidato sindaco Emanuela Carletto. “Abbiamo lavorato intensamente, negli ultimi sei mesi, per portare concretezza e progettualità. Abbiamo formato una squadra competente, energica e piena di entusiasmo”.

Gli incontri di presentazione dei candidati e del programma amministrativo, di cui il primo è quello del 16 maggio nel capoluogo, sono stati pensati dagli 11 della lista come un momento di condivisione, di dialogo con gli abitanti di tutte le frazioni di Frabosa Sottana (il comune ne conta ben 6 nella sua estensione che parte dai Gosi per arrivare in punta al monte Mondolè).

“Credo che i cittadini di Frabosa Sottana si aspettino di essere ascoltati, di partecipare alla vita della Comunità, ritrovando identità e spirito di appartenenza ad un territorio montano dalle molteplici sfaccettature che può offrire opportunità anche ai giovani”, continua il candidato sindaco.

“La nostra esperienza di cittadini ci ha convinto a metterci in gioco per offrire il nostro impegno alla creazione di un luogo politico ricco di confronto e partecipazione a tutti, anche a coloro che negli ultimi anni si sono rassegnati al non-voto” prosegue Carletto, “Territorio e cittadini sono le parole da cui siamo partiti.” Ed è in questo modo che il gruppo si è organizzato e ha dato vita a Frabosa Futura.

“Invito agli incontri tutti i concittadini, Insieme Cambiamo è il nostro motto. Facciamolo!” conclude il candidato Sindaco lasciandoci il calendario degli appuntamenti di altri quattro incontri: