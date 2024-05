"Votare è il tuo super potere!": alla Crusà Neira di Savigliano l'incontro sulle elezioni

La Consulta Giovani con l’Associazione Fucos, in collaborazione con APICE, l’Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa, con la Scuola di Politica dell’Associazione Benecomune e con Progetto Oceano di Oasi Giovani, invitano i giovani saviglianesi e non solo a partecipare all’incontro formativo dal titolo: "Votare è il tuo super potere!"



In vista delle elezioni europee, è cruciale comprendere l'importanza del voto e il potere che ogni singolo voto ha nel plasmare il nostro futuro. Durante questo evento, avremo l'opportunità di esplorare insieme il significato del voto e come possiamo utilizzare la nostra voce per influenzare positivamente il corso degli eventi. Sarà un'occasione per imparare, condividere idee e ispirarci a essere attivi partecipanti nella vita democratica.

Nell’ambito della serata è previsto l’intervento di un giovane ricercatore saviglianese, Marco Gerbaudo, dottorando di ricerca in Diritto Internazionale ed Europeo presso l'Università Bocconi con esperienza di ricerca nel diritto dell'UE e diritto dell'immigrazione, in particolare riguardo i processi di riforma delle politiche migratorie e di asilo dell'UE.



Non importa da dove veniamo o quali siano le nostre opinioni politiche: ciò che conta è che tutti abbiamo il diritto e il dovere di esprimere la nostra opinione attraverso il voto.



Vi aspettiamo numerosi giovedì 23 maggio alle ore 21 presso la Crusa Neira di piazza Misericordia a Savigliano. Non mancate, perché il cambiamento parte da noi! Ricordate: ogni voto conta, e il vostro conta più di quanto pensiate!