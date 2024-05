Sono stati oltre 3500 gli iscritti alla StraSavian 2024

Sono stati oltre 3.550 gli iscritti alla StraSavian 2024, che come ogni anno ha riscosso una grande affluenza di partecipanti. I saviglianesi, percorrendo i due percorsi proposti (“Classico” ed “Open”) hanno potuto assaporare della bella giornata di sole riscoprendo le bellezze della Città e della campagna, terminando la passeggiata in relax nel polmone verde di Parco Graneris.

Come sempre, benefica la finalità della manifestazione. Grazie alla generosità dei saviglianesi e non solo si è raggiunta una cifra notevole che andrà a sostegno di iniziative di solidarietà sul territorio. In particolare, al progetto promosso dall’Associazione Pompieri di Savigliano per completare l’acquisto di un mezzo antincendio a favore dei Vigili volontari del distaccamento di Savigliano.

Non sono mancati l'estrazione a premi e i riconoscimenti. La palma di istituto scolastico più numeroso è andata all'I.C. Papa Giovanni XXIII; la scuola dell'infanzia “Gullino” è stata la materna più numerosa; la 4ªA della Papa Giovanni la classe elementare con più partecipanti, mentre la 3ªC della Schiaparelli è stata la classe delle scuole medie più numerosa.

Il gruppo più partecipato è stato quello della palestra “Vitality Wellness”; mentre l'Avis è stata l'associazione di volontariato con più membri presenti.

Curiosità: Matilde Mana, nata il 7 aprile 2024, è stata la partecipante più giovane; Italina Perrone, classe 1922 e 102 anni ottimamente portati, l'iscritta meno giovane.

Tra coloro che hanno fatto la manifestazione – che non è competitiva – correndo, sono arrivati primi Lorenzo Perlo tra gli uomini e Ramona Dutto tra le donne.

Anche l'edizione 2024 della StraSavian si è conclusa con il pranzo presso il parco Graneris, organizzato dalla Proloco cittadina.

«Un ringraziamento particolare – dicono dall'Assessorato allo Sport del Comune di Savigliano – va a tutti gli sponsor, che con il loro prezioso contributo hanno reso più godibile la manifestazione. Oltre a tutti i collaboratori, punti di iscrizione e volontari presenti che si sono prodigati nell’organizzazione e realizzazione dell’evento. Un sincero plauso e ringraziamento anche ai partecipanti alla manifestazione: con la loro presenza hanno reso possibile la raccolta di fondi che saranno destinati ad attività benefiche cittadine».

I premi estratti che non sono stati ritirati il giorno della manifestazione sono a disposizione dei vincitori presso l'Ufficio Turismo e Sport del Comune fino al 31 maggio (presso palazzo Taffini, in via Sant'Andrea 53). Ci si può presentare in orario d'ufficio, muniti del pettorale di gara.