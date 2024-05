Anche Ormea alla gara nazionale 2024 delle scuole forestali italiane di Pistoia

Capofila del progetto comunitario “Forest4life”, vincitrice delle gare nazionale nel 2018 e nel 2022, cofondatrice della rete nazionale: la Scuola Forestale di Ormea svolge un ruolo di primo piano a livello nazionale nell’istruzione delle scuole secondarie di secondo grado di tipo forestale.

Dal mercoledì 8 a venerdì 10 Maggio a Pistoia, presso l’istituto “De Franceschi – Pacinotti”, si è svolta la gara nazionale 2024 delle scuole forestali italiane e la sede di Ormea è stata ben rappresentata dalla studentessa calizzanese Francesca Massa (classe IV A), il vincitore è risultato Manuel Rattin dell’istituto “Antonio Della Lucia” di Feltre (Belluno).

Nel contesto dell’evento si è svolto un convegno nazionale su “La formazione forestale in Italia, l’esame di stato ed il collegamento ed il confronto con il mercato del lavoro del settore forestale”.

Per il futuro sono previste delle iniziative editoriali in merito alla storia delle scuole forestali “storiche” in Italia ed alla programmazione delle discipline più specialistiche.

“Desidero ringraziare la dirigente pistoiese prof.ssa Barbara Pagetti per l’impeccabile organizzazione e per l’ottima ospitalità”, dichiara la dirigente scolastica ormeese Angela Raffaele Addamo.