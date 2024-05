Domani il probabile ritorno a scuola per i mille studenti in DAD dei licei di Cuneo

I mille studenti del liceo di corso Giolitti, a Cuneo, in didattica a distanza da sabato 11 maggio, domani potrebbero tornare a scuola. Il condizionale è d'obbligo, la decisione e la comunicazione alle famiglie arriverà solo nel corso del pomeriggio.

Il dirigente Alessandro Parola, lo scorso venerdì 10 maggio, è stato convocato dallo Spresal dell'Asl Cn1, che gli ha comminato una sanzione amministrativa di migliaia di euro e una prescrizione per irregolarità sulla sicurezza della scuola.

L'edificio di corso Giolitti è interessato, da mesi, da lavori di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico. Lavori per i quali, stando allo Spresal, non è stato previsto un adeguato livello di sicurezza a tutela degli studenti e del personale.

Stamattina si è svolto un sopralluogo all'interno dell'edificio, alla presenza del dirigente, del consigliere provinciale con delegale alla Scuola Davide Sannazzaro, dei responsabili della sicurezza dell'istituto, di funzionari dello Spresal e della Procura, intervenuta a seguito di un esposto proprio sulla sicurezza dell'edificio.

Il sopralluogo si è svolto in un clima di collaborazione. La volontà è quella di procedere in fretta con la riapertura. Infatti, sono già in corso gli interventi all'impianto elettrico e al soffitto, con la sostituzione delle quadrotte ammalorate. La Provincia ha affidato subito l'incarico, proprio perché interventi di urgenza, che dovrebbero concludersi nelle prossime ore.

Altri interventi ritenuti meno urgenti, ma comunque da effettuare, saranno eseguiti nei prossimi giorni.