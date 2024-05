Atletica: grandi numeri e spettacolo a Mondovì per i campionati di società assoluti

È stata una due giorni spettacolare sulla pista “Fantoni Bonino” di Mondovì, divenuta per un week end la casa dell’atletica regionale per i Campionati di Società Assoluti di Piemonte e Valle d’Aosta.

Oltre 1.800 atleti si sono dati battaglia per portare punti alla propria società e conquistare l’accesso alle finali nazionali di settembre. Nonostante il maltempo domenicale – che ha costretto al rinvio delle prove di salto in lungo in concomitanza con la fase regionale dei CdS Allievi ad Alessandria del 18 e 19 maggio – tutto è filato per il verso giusto.

La “ridente” Mondovì insomma si è fatta trovare pronta davanti all’incombenza che storicamente era sempre affidata al “Primo Nebiolo” di Torino, al momento chiuso per manutenzione.

A tal proposito, sono arrivate parole di elogio dalla presidente Fidal Piemonte Clelia Zola: «Voglio esprimere un ringraziamento particolare a tutto lo staff dell’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo per l’immenso lavoro di preparazione svolto prima e durante la manifestazione. Il mio e nostro grazie come Comitato Regionale va anche ai giudici presenti che hanno collaborato ottimamente, sia per quanto riguarda il gravoso impegno dell’orario sia per le avverse condizioni meteo».

Non sono poi mancati i risultati di rilievo. Al via anche alcuni atleti professionisti che per l’occasione si sono sfilati di dosso la casacca del gruppo i 100 metri in 11”72 eguagliando esattamente al centesimo lo standard richiesto per la rassegna internazionale sportivo di appartenenza per indossare quella della società di origine.

Tra questi la copertina va alla detentrice del record italiano del disco Daisy Osakue.

L’azzurra, classe ’96 nonché finalista a Tokyo’20, è riuscita domenica con la maglia delle Sisport, ad ottenere l’ottima misura di 61,86 metri al terzo lancio (sua seconda migliore prestazione stagionale). Clarissa Vianelli della Novatletica Chieri ha centrato sui 400 metri il minimo per i mondiali Junior – era 54"85, è riuscita a fermare il cronometro a 53"99 – così come la compagna di squadra Agnese Musica ha corso i 100 metri in 11’’72 andando ad eguagliare al centesimo il minimo di partecipazione richiesto per i Mondiali U20 in programma dal 26 al 31 agosto a Lima in Perù.

La giovane promessa locale Lorenzo Vera dell’Atletica Mondovì, sui 100 metri, ha tagliato per primo il traguardo in 10”68 seguito da Mattia Jason Ndongala (Sisport) con 10”73. Per lo Junior primo anno Lorenzo, poi quarto nei 200 m, si tratta del minimo per i Challenge Assoluti (ovvero la prequalifica per i Campionati Italiani Assoluti).

Bel risultato anche per Simone Bertelli, campione europeo U20 in carica di salto con l’asta: nonostante la rottura dell’attrezzo, il torinese della Safatletica Piemonte supera quota 5,30 sbagliando poi per tre volte l’assalto ai 5,50. Guardando ai padroni di casa dell’Atletica Mondovì, sui 5000 metri di marcia, Vittoria Bollano è l’unica con 24’26”7 ad avvicinarsi alla cinese Shijie Qieyang. La staffetta Alice Boasso, Rebecca Roà, Francesca Bilardo e Francesca Paolin conquista il terzo posto nella 4x100 in 48’44” (out quella maschile al 1° cambio con collisione tra Francesco Viotti e Federico Lisa). Terzo gradino del podio anche per i colleghi maschi della 4x400 Jonathan Dell'Agnola, Gabriele Beccaria, Riccardo Prette, Christian Mamino in 3’30”21 (sesti Mattia Rocco, Cristian Boschetti, Ivano Gallo e Valerio Cerri). A livello individuale si segnalano i due minimi per gli Italiani allievi di Anna Mamiedi sui 400 metri ad ostacoli (1’07”28) e sui 400 piani di Riccardo Prette (51”00).

Sugli 800 m Elisa Calandri arriva ai piedi del podio (2’16”58). In staffetta con Giulia Paolin, Soraia Cillario e Caterina Boetti, piazza poi il quinto tempo nella 4x400. In gara anche il tecnico Andrea Pace col disco da 2kg: scagliato a 41,85 mt arriva quinto. Esordio assoluto su pista per Laura Restagno che chiude la sua fatica in 18’52”73.

Anche grazie a questi risultati, l’Atletica Mondovì è per ora in quarta posizione nella classifica di società sia per quanto riguarda la generale maschile che femminile. In attesa dei risultati provenienti dal lungo, considerando le gare ancora da disputare le graduatorie sono comunque parziali.

Attualmente la Sisport guida la classifica femminile con 12636 punti, tallonata da Battaglio CUS Torino con 12626 punti, terza più distanziata, Atl. Alessandria con 11603 punti. Al maschile invece margine netto per Battaglio CUS Torino che, con 12160 punti, precede Roata Chiusani (11635 punti) e Safatletica Piemonte (11378 punti).

Questo il commento finale del presidente dell’Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo Fabio Boselli: «Chiudiamo un weekend di gare con grande soddisfazione, come organizzatori e come società, per i risultati conseguiti. I nostri ragazzi hanno gareggiato con i migliori atleti della regione ci stiamo giocando il podio piemontese e la qualificazione per le finali nazionali. Di questi giorni ci rimane l'immagine di tanti ragazzi che hanno gareggiato, ognuno con le proprie potenzialità, ma sempre comunque con correttezza e entusiasmo».