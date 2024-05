Bocce: gli Under 15 dell’Auxilium Saluzzo volano in finale scudetto

I giovani della Bocciofila Auxilium Saluzzo protagonisti nel fine settimana da poco trascorso.

Per la specialità volo, nella semifinale dei play off scudetto, che si è tenuta a Noventa di Piave, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, guidata dal direttore sportivo Federico Gasco, ha conquistato la finale scudetto battendo per 8 a 4 i liguri del Leverone.

I ragazzi di Gasco saranno impegnati per la corsa al titolo nazionale di società di categoria, il 25 maggio, a Chieri, contro i friulani del Buttrio.

La rosa a disposizione del tecnico saluzzese è la seguente: Fabrizio Bollati, Nicolò Buniva, Lucia Bollati, Federico Rainero, Veronica Quaranta, Elisabetta Costa e Greta Buniva.

Nel campionato società under 12 (fase regionale) dopo l’esordio vincente contro Enviese, la compagine saluzzese sarà impegnata contro Pro Valfenera e Pertusio.

Dopo la pausa per il mondiale francese, sabato 18 maggio torna il campionato di serie A con l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo impegnata nell’ultima giornata della regular season nella trasferta contro il Nus. Per il team di Cravero, ormai destinati ai play out salvezza, in caso di vittoria e con la sconfitta del Quadrifoglio contro la capolista Brb Ivrea, giocherebbero il match salvezza in casa.

Per la A femminile, continua il sogno delle giocatrici di Paolo Costa che giocheranno il retour match della semifinale scudetto domenica 19 maggio contro Buttrio, dopo aver vinto la partita di andata a Saluzzo, per 14 a 10.

Nella specialità petanque, sconfitta casalinga per la formazione di Nicolas Rei per 9 a 13 contro la Costigliolese. Sabato 18 maggio trasferta contro la capolista Biarese. Nel campionato juniores due sconfitte contro Vignolo e San Giacomo.

Domenica 19 maggio alla Bocciofila Auxiluum con inizio alle ore 9,00 due gare nazionali; a terne per il settore maschile ed a coppie per il settore femminile.