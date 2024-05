Cuneo Volley: doppia soddisfazione per i Fiöi di Busca

Due vittorie importanti sabato sera per i Fiöi di Cuneo Volley che tra Play Off e Play Out mettono in cassaforte due Titoli di Serie C.

Gli atleti della Serie D MC 1933 TOP Four Busca con tre vittorie nel girone Play Off contro Aosta, Pallavolo Torino e Novara, da primi classificati con 8 punti si guadagnano la Promozione in Serie C.

Grande orgoglio questi ragazzi Under 17 che hanno affrontato il campionato e i Play Off con spirito competitivo e mentalità step by step, riuscendo ad emergere in un campionato composto da squadre mediamente più esperte.

Le belle notizie arrivano in coppia; sempre sabato sera, infatti, sul campo di Ovada è arrivata la vittoria della Serie C MC 1933 TOP Four Busca, che reduce da un girone d’andata pieno di disavventure, ma per fortuna con un girone di ritorno doppiamente prosperoso, ha disputato e superato positivamente i Play Out, mantenendo così la categoria.

Complimenti agli staff tecnici che hanno saputo affrontare ogni tipo di avversità, in primis quella di giocare campionati di categoria con squadre Under. Entrambe le compagini hanno fatto grandi passi di crescita tecnica e caratteriale durante la stagione.

Grazie alle famiglie sempre molto disponibili con gli staff e soprattutto presenti ad ogni gara, sia in casa che in trasferta, un sostegno ineguagliabile.

Serie D MC 1933 TOP Four Busca: Carlo Ballari, Alberto Costanzo, Luigi Matteo Dalmasso, Leonardo Drocco, Giovanni Girardi (L1), Federico Giraudo, Fabrizio Marino (K), Andrea Masoero, Elia Miglietti (L2), Alberto Pellegrino, Emanuele Sgura, Andrea Cosimo Vacca, Michele Verra.

I Allenatore: Mario Barbiero

II Allenatore: Gianpiero Tassone

Serie C MC 1933 TOP Four Busca: Stefano Bisotto (K), Roberto Girotto, Giulio Colasanti, Tommaso Chiaramello, Giovanni Bellanti, Giulio Parrini, Samuele Quintani (L1), Iacopo Bettahi, Lorenzo Bianco, Filippo Arnaudo, Fabio Bonis (L2), Pietro Rainero.

I All.: Francesco Revelli

II All.: Daniele Tomatis

Dirigente: Andrea Marino