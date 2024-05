Manca poco, a Saluzzo, per il 15° rally storico delle Valli Cuneesi

Sfiorano quota 90 gli iscritti al 15° rally storico delle Valli Cuneesi, in programma il 17 e 18 maggio.

La gara, organizzata dallo Sport Rally Team di Piero Capello, avrà come quartier generale Saluzzo, antica capitale del Marchesato, e si svolgerà sulle strade occitane dei dintorni.

Infatti la competizione, memorial Johnny Cornaglia, sarà imperniata su tre distinti percorsi da ripetere due volte, le prove speciali di Valmala (km 15), Brondello (km 7), e Montoso (km 13.2) con un'equilibrata percentuale tra salita e discesa. I tratti cronometrati, tutti il sabato 18 maggio, saranno di poco più di 70 km, su un percorso complessivo di 243 chilometri.

Due prove cronometrate su tre, la Valmala e la Brondello, si effettueranno al contrario rispetto al passato.

La gara è valida per TRZ Trofeo Rally di 1° Zona, Memory Nino Fornaca, Historic Rally Cup Michelin e Coppa 127 Pro Energy per quanto riguarda il rally storico, e per la North West Regularity Cup per la regolarità rally, competizione che seguirà il rally storico, cui partecipano una ventina di iscritti.

Partenza, sabato 18 maggio dalle 8.01 direttamente dal Parco assistenza situato presso il Foro Boario di via Don Soleri 16. Arrivo alle 18.21 in corso Italia - piazza Vineis, nel cuore del centro storico.

Verifiche sportive e tecniche il venerdì pomeriggio. Sempre il 17 maggio, dalle 8,30 alle 12 a Bagnolo Piemonte si svolgerà un test con vetture da gara, organizzato per andare incontro a chi noleggia.

L'anno scorso la gara era stata vinta da Alessandro Gino e Daniele Michi su Bmw M3 Raggruppamento 4, che avevano firmato 5 su 6 delle prove speciali. Erano stati 65 gli equipaggi che avevano preso il via sabato 29 luglio 23 dal foro boario di Saluzzo, concludendo in 52.

Anche quest'anno Gino sarà al via sempre su Bmw, fra i probabili grandi protagonisti della corsa. Soddisfazione da parte del patron: “Gli iscritti - dice Piero Capello - sono andati oltre le più rosee aspettative. D'altronde questa fra le storiche è la prima gara di zona”.

La notizia più emozionante è il luogo dove si effettueranno la premiazione e il parco chiuso di fine gara: “Grazie alla fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale di Saluzzo – anticipa Capello - tutto questo avverrà in Corso Italia, cuore pulsante del centro storico, pedonale, caratteristico e commerciale”.

Le strade interessate dalle prove speciali chiuderanno al normale traffico veicolare un'ora e mezza prima del passaggio del primo concorrente, e riaperte trenta minuti dopo l’ultimo, comunque non prima che sia passata la vettura chiudipista con lampeggiante verde.

Tutti i dettagli su www.sportrallyteam.it