Triatletica Mondovì in gara tra Maiorca, Cesenatico e Candia

La stagione del triathlon sta entrando nel vivo e sette atleti monregalesi tesserati per la Triatletica Mondovì Acqua S. Bernardo sono stati impegnati nel weekend da poco trascorso su tre differenti gare inserite nei circuiti internazionali.

Sabato 11 nel super classico “Triathlon di Candia” nel canavesano, si sono distinti sulla distanza olimpica Giorgio Ganzinelli in 2h13’26” (61° assoluto e 14° di categoria S3), seguito da Luca Turchi in 2h30’24” (96° assoluto e 10° tra gli M3) con Massimiliano Carrara che ha concluso la sua fatica sotto le 3 ore (2h58’24”) al 204° posto (26° categoria M1).

Sempre sabato 11 a Mallorca, nella splendida baia di Alcúdia, si è disputato l’Ironman 70.3 che ha visto oltre 3.000 partenti dalla spiaggia per la mass start. In gara Fabrizio Moscarini che ha concluso la prova con il tempo di 5h35’39” (21° tra gli M60 con un ottimo 7° parziale di corsa), precedendo di poco un Alberto Ribezzo in grande crescita (5h36’15” per un 97° posto di categoria). In gara anche Nadia Porta al traguardo in 5h48’55” crono che le vale un eccellente 24° posto tra le SF40.

Domenica 12 a Cesenatico, in occasione della tappa italiana del Circuito Challenge, sempre su distanza media, Corrado Basso ha chiuso in 5h18’37”, 147° assoluto. Una bella prestazione per il monregalese vittima lo scorso anno di un grave incidente in bici che lo ha costretto ad un lungo stop.

I prossimi appuntamenti per la TriAtletica Mondovì Acqua San Bernardo saranno il Triathlon Sprint di Loano, l’Olimpico di Pietra Ligure e l’Ironman di Nizza in programma il 16 Giugno.

L’avvicinamento al triathlon è sempre aperto e chiunque voglia informazioni può fare riferimento alla mail triathlon@atleticamondovi.net