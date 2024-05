La fibra ottica ultraveloce di Isiline a fianco di Dj Faber per l'attacco al record del mondo

Sarà la connessione in fibra ottica ultraveloce di Isiline a spingere Fabrizio Morero ad entrare nel Guinnes dei Primati. Il dj saluzzese, aka Faber Moreira, tenterà di restare alla consolle 240 ore per realizzare la maratona dj set più lunga di sempre e stabilire così il nuovo record del mondo.

Il World Record Attack si terrà al Foro Boario di Saluzzo tra il 15 e il 25 maggio 2024, quando allo scoccare delle ore 21, se andrà tutto bene, verrà battuto il record di 200 ore stabilito nel 2014 dal dj polacco Norbert Selmaj, aka Norberto Loco, nell’Underground Temple Bar a Dublino.

In vista del WRA Festival, al quale sono attese oltre 20 mila persone, Isiline garantirà una connessione personalizzata ultraveloce per realizzare il record, permettendo che lo streaming dell’evento sia senza interruzioni e di altissima qualità anche ai fini della certificazione ufficiale da parte del giudice del Guinness World Record, Lorenzo Veltri, giudice ufficiale anche del programma televisivo “Lo Show dei record” condotto da Gerry Scotti.

“Siamo entusiasti di sostenere Dj Faber in questa straordinaria impresa. La musica ha il potere di unire le persone e portare gioia, siamo fieri di contribuire a questo evento che coinvolge la comunità di Saluzzo, di cui facciamo parte anche noi, in modo così positivo – sostiene Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline Srl -. Durante la pandemia avevamo già dimostrato il nostro impegno portando la connessione in fibra ottica ultraveloce al Foro Boario, dove era stato allestito un hub vaccinale. Quell’intervento dedicato e personalizzato, aveva garantito un accesso affidabile e veloce alla connessione Internet, facilitando le operazioni nell’hub e contribuendo agli sforzi di vaccinazione della città. In vista dell’evento di Dj Faber, potenzieremo la connessione ultraveloce in fibra ottica realizzata durante il Covid sia per poter stabilire il record sia per consentire agli spettatori di seguire l’evento in diretta streaming senza interruzioni connettendosi dal proprio dispositivo in qualsiasi momento”.

“La connessione ultraveloce sarà importante per rendere il mondo partecipe di questa festa. Vogliamo trasmettere l’atmosfera del WRA Festival attraverso You Tube e pubblicare una marea di contenuti su IG, FB e Telegram – commenta Fabrizio Morero – Inviteremo le persone che parteciperanno a pubblicare foto e commenti, taggando le pagine ufficiali del WRA Festival, affinché tutti possano respirare l’energia e l’entusiasmo di questa grande, immensa festa della musica, che grazie alla connessione ultraveloce garantita da Isiline sarà davvero accessibile a tutti”.

Fabrizio Morero, figura di spicco nell’ambiente della musica e dell’intrattenimento, per tentare di stabilire il nuovo record metterà in campo tutta la determinazione e l’esperienza maturata in 39 anni di attività come dj nelle migliori discoteche d’Italia, d’Europa e della penisola arabica. Per garantire l’ufficialità del record, dj Faber Moreira potrà staccarsi dalla consolle solo 2 ore al giorno, per dormire, verrà monitorato costantemente dalle telecamere e da 15 testimoni ufficiali che si alterneranno affinché 2 siano sempre presenti, mentre negli ultimi giorni, per certificare subito la performance, arriverà il giudice ufficiale del Guinness World Record. Dj Faber si prepara alla prova da oltre un anno, insieme a nutrizionista, personal trainer e mental coach.

Dopo aver eliminato completamente caffeina, teina, alcol e bevande energetiche, da 18 mesi si allena con qualsiasi tempo, per 1,5-2 ore al giorno, alternando corsa, nuoto, yoga e si affida alle campane tibetane per migliorare il proprio equilibrio energetico.