Savigliano si apre al dibattito scentifico con gli incontri di "Pausa caffè"

Ideato e curato da Lorenzo Denicolai e Francesca G. M. Gastaldi (Università di Torino, Dipartimento Filosofia e Scienze dell’Educazione), Pausa caffè si configura come un momento di libero scambio aperto alla cittadinanza saviglianese in una cornice informale.



La prima edizione prevede tre incontri nella cornice del Caffè Intervallo - Voci Erranti Onlus in Piazza Turletti 7 a Savigliano, tra maggio e giugno. L’obiettivo è promuovere la disseminazione dei saperi e del dibattito scientifico realizzato nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, con un particolare focus rivolto alle tematiche educative inerenti il periodo infantile, considerate secondo un approccio multiprospettico.



Di seguito gli appuntamenti previsti per questa primavera:

● Mercoledì 15 maggio, h. 17. Francesca G. M. Gastaldi (Dip. Filosofia e Scienze

dell’Educazione): I bambini e l’esperienza scolastica: agire per il benessere

quotidiano

● Mercoledì 29 maggio, h. 17. Paola Baioni (Dip. Filosofia e Scienze

dell’Educazione): PoeticaMente donne

● Mercoledì 19 giugno, h. 17. Matteo Leone e Marta Rinaudo (Dip. Filosofia e

Scienze dell’Educazione): La forma dell’acqua: proprietà fisiche e opportunità

didattiche di una risorsa a portata di rubinetto

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, senza necessità di prenotazione.