"Grazie alle maestre per l'incontro con Papa Francesco"

Gentile direttore,

mia figlia Giulia da tempo manifestava gioia negli occhi alla visione del Santo Padre in Tv ed esprimeva desiderio di incontrarlo, illuminandosi a questa proposta. Giulia condivide questo sogno con la sua maestra Chantal a inizio anno scolastico.

Da qui si mette in moto una macchina potentissima e comincia un grande lavoro di squadra. A ottobre, le maestre di classe con i compagni di Giulia scrivono delle letterine al Papa per descrivere la loro compagna e per raccontare la sua volontà; il bustone con tutte missive viene spedito a Roma e dopo poco tempo arriva la risposta dal Vaticano, con la quale tutti sono invitati a presenziare all'Udienza Papale.

Il sogno di Giulia si è realizzato il 24 aprile: in piazza San Pietro erano presenti tutti i compagni con le maestre e i famigliari di Giulia. Giulia e la mamma erano sul palco, dove la bambina ha incontrato e salutato il Santo Padre.

La contentezza, l'entusiasmo e la sorpresa immensa (totalmente inaspettata) di Giulia di vedere il Papa da così vicino, il sostegno, la vicinanza e l'empatia dei suoi compagni e delle insegnanti sono stati commoventi e coinvolgenti.

RINGRAZIO DI CUORE:

- Le insegnanti Chantal, Claudia, Monica, Cristina ed Elena per avere creduto e sostenuto questo desiderio fino alla fine. A voi ancora grazie per questi due giorni divertentissimi con i miei compagni fra canti e letture in pulman, pigiama party, pasti insieme, "trucco e parrucco", giochi e tante risate;

- La dirigente scolastica, Daniela Calandri e la vice dirigente Chiara Galleano, che ci hanno accompagnato con grande umanità e disponibilità. Grazie ancora per avere appoggiato e portato avanti questo progetto ;

- La segreteria dell' Istituto Comprensivo di Morozzo per l'organizzazione pratica di questa gita;

- I miei piccoli, ma grandi compagni per il loro sostegno, la loro carica e simpatia;

- Le mamme e i papà dei miei splendidi compagni, che hanno permesso ai loro bimbi di intraprendere questo viaggio, dormendo una notte fuori lontano da casa;

- La famiglia Carboni della ditta Olimac di Margarita, la fabbrica Venchi di Castelletto Stura, la Cooperativa Monviso di Cuneo e la ditta Metalgros di Margarita per i vostri preziossimi contributi;

- Il nostro grande autista, romano Gianni, della ditta S.A.V. per la sua immensa gentilezza e pazienza".

"Questa gira rimarrà per sempre nel mio cuore e nel cuore di mio fratello, dei miei genitori e dei miei nonni. Un grazie infinito"

Giulia e la sua famiglia