A Celle di Macra la settima edizione de "La Tre Giorni delle Donne"

Durante La Tre Giorni delle Donne si parlerà di ambiente in ottica femminista con attiviste e professioniste di settori differenti che si occupano di ricerca, divulgazione e azioni concrete legate all’emergenza climatica. Altro tema centrale nel lavoro del Coordinamento è quello dell’impegno femminile nella gestione dei territori delle aree interne montane. Sabato 1 giugno alle 10.30 è in programma un convegno in cui interverranno Laura Cima (attivista e divulgatrice ecofemminista), Patrizia Manassero (Sindaca di Cuneo), Silvia Novelli (docente presso UniTo e membro di CIRSDe - Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere), Erika Chiecchio (Settore Valorizzazione Territorio e Comunicazione presso Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime) e Valeria Fieramonte (giornalista, ecologista e scrittrice). Il convegno verrà seguito nel pomeriggio da tavoli di lavoro su attivismo, partecipazione ed emergenza climatica e politiche per l’ambiente e prospettive di sviluppo locale.



La Tre Giorni delle Donne è, soprattutto, un momento di incontro, condivisione e di festa; per questo il programma comprende la proiezione di “Food for Profit”, inchiesta sui legami tra cibo e politiche europee della giornalista Giulia Innocenzi e, domenica 2 giugno , al termine della camminata per le splendide borgate di Celle di Macra, l’esibizione delle cantanti e attiviste della Corale della Valgina, stanziata tra Pinerolo e le Valli valdesi.