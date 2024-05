Borgo San Dalmazzo, interventi in corso per ripristinare l'energia elettrica

In seguito agli intensi temporali dei giorni scorsi sono state riscontrate interruzioni nella distribuzione della corrente elettrica dell’illuminazione pubblica nella zona di Via Tesoriere, Via Tevere e aree limitrofe.

Il problema è stato causato dalla caduta di un fulmine su una centralina, danneggiandola e interrompendo temporaneamente il normale funzionamento del sistema di illuminazione.

L’Amministrazione Comunale sta operando con i tecnici per risolvere prontamente la situazione, ma si segnala che a causa delle tempistiche di acquisizione del materiale necessario e del perdurare del maltempo, gli interventi di manutenzione stanno purtroppo subendo dei ritardi.

Si cerca di ripristinare il funzionamento dell’illuminazione nel più breve tempo possibile, si ringrazia la cittadinanza per la comprensione.