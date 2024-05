Bra, inaugurata la 24ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi

Tutto pronto: questa mattina è stata ufficialmente inaugurata la 24ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi di Bra, che si terrà dal 15 al 19 maggio al Movicentro di piazza Caduti di Nassiriya. La nuova edizione è dedicata alle grandi avventure di Marco Polo, nel 700esimo anniversario della morte dell’esploratore veneziano.

La mattinata è iniziata con l'esibizione del coro del maestro Nino Coraglia, composto da bambini della scuola primaria di Madonna dei Fiori che hanno proposto alcuni brani che richiama il tema del salone, l'avventura, a partire da quella del "rispetto dell’ambiente".

Poi un momento istituzionale con il sindaco Gianni Fogliato e Fabio Bailo, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura. Ha preso così parola Gianluca Moretti, preside dell'istituto superiore "Velso Mucci", per una serie di ringraziamenti. L’istituto braidese collabora alla manifestazione su diversi fronti: il professore Andrea Granato, detto Zep, ha disegnato il manifesto; gli studenti dell’accoglienza turistica si occupano dell’accoglienza dei visitatori mentre al primo piano è allestita la mostra "Graficamente", realizzata dai ragazzi della sezione di grafica.

Ricordiamo che quest’anno il Premio "Beppe Manassero", riconoscimento istituito per ricordare l’ex maestro e direttore dell’Ufficio turismo cittadino, che viene consegnato a una persona che si è distinta sotto il profilo pedagogico, è stato assegnato al professor Matteo Saudino, alias BarbaSophia. La cerimonia di consegna si terrà venerdì 17 maggio alle ore 21, sempre al Movicentro.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare (dalle 9 alle 20 a ingresso libero), la grande mostra mercato realizzata in collaborazione con le librerie braidesi che conta oltre 11 mila titoli dedicati ai più giovani.

Durante la settimana sono inoltre previsti diversi laboratori riservati alle classi degli istituti scolastici cittadini.

Come da tradizione, il Salone del Libro per ragazzi offrirà uno Speciale Weekend con innumerevoli appuntamenti per giovani e famiglie nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio: laboratori, incontri con gli autori e svariati momenti di divertimento.

Inoltre, domenica 19 maggio alle 17, in chiusura della nuova edizione del Salone, presso l’elegante cornice del teatro Politeama Boglione si terrà la consegna del Premio "Giovanni Arpino", importante riconoscimento a livello nazionale dedicato ai migliori scrittori di letteratura per ragazzi. A seguire lo spettacolo di danza contemporanea degli atleti de "Il Sole a mezzanotte".