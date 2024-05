Bra: modifiche temporanee alla viabilità per l'assemblea dei soci della Banca di Cherasco

Vista l’Assemblea dei Soci della Banca Di Cherasco, che si svolgerà domenica 19 maggio a Bra, nei prossimi giorni sono in programma alcune modifiche alla viabilità del centro storico, in particolare:

- divieto di sosta in piazza XX Settembre dalle 14 di venerdì 17 maggio (dopo il mercato) fino a lunedì 20, al termine dello smontaggio;

- divieto di sosta e transito in corso Garibaldi dalle 14 di venerdì 17 fino al termine del montaggio delle strutture; terminato il montaggio la strada sarà riaperta a senso unico con direzione da piazza Caduti verso piazza XX Settembre e sarà consentita la sosta sul lato numeri pari;

- divieto di sosta e transito in corso Garibaldi dalle 0.00 di domenica 19 maggio sino allo smontaggio di lunedì 20;



I residenti di via Mendicità e via Gianolio, domenica 19 maggio saranno autorizzati a raggiungere le loro abitazioni in senso contrario al senso di marcia.



E’ previsto infine il divieto di sosta e transito in piazza Caduti per la Libertà, parte bassa, dalle 6 di domenica 19 maggio, per lo svolgimento del Mercato della Terra.