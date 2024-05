Gli studenti dell’Associazione CNOS-FAP di Fossano protagonisti di una settimana di formazione a Genova

Gli studenti dell’Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte – Fossano sono i protagonisti della settimana di formazione organizzata da Daikin Academy, a Genova fino al 17 maggio, presso il Dipartimento Tecnico e di Formazione aziendale. Si tratta di un evento che, oltre a quello cuneese, ha coinvolto altri cinque Istituti tecnici e professionali italiani e si pone a chiusura di un ciclo di corsi intensivi che nell’ultimo anno hanno formato e preparato al mondo del lavoro 550 studenti in tutta Italia.

In linea con l'impegno per l'eccellenza nell'istruzione e nell'innovazione, per ogni istituto scolastico Daikin ha offerto agli studenti, accompagnati da un docente, l'opportunità di partecipare a una formazione intensiva presso il Centro Formazione Daikin di Genova.

“La nostra azienda collabora con le scuole e le imprese del territorio per facilitare l'accesso degli studenti a esperienze lavorative significative e stimolanti, offrendo in questo modo una prospettiva professionale concreta nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti a gas. Con questo percorso puntiamo a fornire le competenze pratiche necessarie per eccellere nel settore della climatizzazione e del riscaldamento” dichiara Andrea Grassi, Marketing Director Daikin Italia.

Il corso, completamente gratuito e comprensivo delle spese di viaggio , vitto e alloggio, della durata di 5 giorni, permette ai giovani selezionati di vivere l’esperienza dell’operatività della multinazionale giapponese, leader mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento per applicazioni residenziali, commerciali, alberghiere e industriali, il cui obiettivo è quello di fornire gli strumenti di formazione e orientamento al lavoro migliori per crescere i futuri professionisti del settore, categoria oggi sempre più ricercata.

Il progetto Daikin Academy è nato con l’obiettivo di sviluppare nuove sinergie nel campo della formazione tecnico professionale e di proporre corsi adeguati alle esigenze delle imprese e al mercato del lavoro. L’azienda mette a disposizione ogni anno dei giovani che si affacciano al mondo professionale circa 30 corsi di formazione differenti, incontri tecnici, seminari di aggiornamento nei vari settori di interesse comune e attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature. Vengono così sviluppate competenze di valore che proiettano più facilmente gli studenti verso il mondo del lavoro.

L’Academy Daikin si inserisce, inoltre, nel circuito dell’alternanza scuola lavoro offrendo anche Stage lavorativi presso aziende del territorio. Verrà inoltre data l’opportunità di partecipare al corso ed esame

F Gas gratuito per coloro una volta finalizzato il percorso verranno assunti al termine dello stage.

La multinazionale giapponese vuole agevolare la conoscenza diretta della tecnologia e delle norme che guidano l’innovazione portata avanti da Daikin con i suoi prodotti, permettendo agli alunni di diventare professionisti preparati di fronte alle diverse richieste dei consumatori. L’Academy formativa è aperta a tutti gli studenti interessati nel campo dell'ingegneria termica e della climatizzazione e si divide in tre moduli di teoria della durata di 4 ore ciascuno che includono Academy Termo Dinamica, l’introduzione ai prodotti della gamma Air Conditioning e quella ai prodotti della gamma Heating Air Conditioning. Inoltre, per gli studenti più interessati, sono previste sessioni pratiche approfondite riguardanti l’installazione di split R 32 e dei sistemi a pompa di calore aria-acqua e dei sistemi ibridi.

Oltre all’Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte – Fossano, partecipano alla settimana di formazione l’I.I.S. "G. Marconi" di Imperia, l’Associazione Cnos-Fap Sede Vigliano B.Se di Biella, l’IPIA Cesare Pesenti di Bergamo’, l’I.P. Guglielmo Marconi di Prato e l’Istituto Tecnico Industriale Statale Archimede di Catania, per un totale di dodici studenti coinvolti.