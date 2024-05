Ritorna attivo lo Sportello di Borgo S. Dalmazzo dell'Asl CN1

La linea con la sede distrettuale di Borgo San Dalmazzo è tornata attiva e il collegamento in fibra, che è stato anticipato, porterà anche un grosso beneficio in termini di velocità alla sede che soffriva di lentezza.



La sinergia tra i tecnici dell’Asl CN1 e quelli di Fastweb ha permesso di rimettere in funzione quasi totalmente le linee telefoniche, ma permangono criticità: dalla sede di Borgo è possibile chiamare ovunque, mentre dall'esterno verso la sede NON funzionano ancora i numeri 0171/267xxx.



Dall’Asl: “Attualmente siamo in contatto con le squadre operative Fastweb che stanno cercando di ripristinare completamente il traffico telefonico”.