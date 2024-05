Volontari del Gruppo della Protezione Civile di Beinette al lavoro per pulire piazze e strade

Ieri, martedì 14 maggio, i volontari del Gruppo della Protezione Civile beinettese si sono impegnati nella raccolta di rifiuti nelle piazzole e lungo i bordi strada della Provinciale Cuneo-Mondovì (ex Statale) del territorio comunale ed in alcune zone in cui si verificano sovente abbandoni piuttosto consistenti, quanto deprecabili, di rifiuti.

Quest’attività è complementare vista all'iniziativa «Spazzamondo», organizzata dalla «Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo», e a cui Beinette aderisce, che si terrà sabato 25 maggio. Vedrà impegnati i cittadini nella pulizia di zone meno trafficate e pericolose.

Un sentito grazie da parte di tutta l'Amministrazione comunale è stato rivolto a questi uomini e donne «sempre così volenterosi ed instancabili».