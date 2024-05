A Bra riaprono i giardini del Belvedere della Rocca

A partire da venerdì 24 maggio 2024 cittadini e turisti potranno tornare a godersi i giardini del Belvedere della Rocca, suggestivo parco urbano oggetto in questi mesi di un intervento di riqualificazione, che sarà ora intitolato alla memoria di padre Ettore Molinaro.

Per celebrare la riapertura dei giardini, in questi anni sempre molto frequentati, è in programma una tre giorni di appuntamenti. Si comincia venerdì 24 alle 21 con il concerto degli alunni dell’Istituto comprensivo Bra2 e dell’Istituto musicale A. Gandino, con Nino Cornaglia, Carlo Gaia e Chiara Rosso, intitolato “Rock in cento”. Il giorno successivo, sabato 24 maggio, ad esibirsi sarà invece la Fondazione Fossano musica (sempre alle 21). Infine, domenica 26 maggio alle 17 si terrà la cerimonia pubblica di intitolazione del giardino del Belvedere all’indimenticato padre Ettore Molinaro, per lungo tempo rettore della chiesa di Santa Chiara e direttore del Museo civico di storia naturale Craveri. A seguire l’esibizione della banda musicale cittadina “Giuseppe Verdi”. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

L’importante area verde, risalente alla fine dell’800, si estende per oltre 12.000 mq e vanta oltre 220 specie ornamentali autoctone. L’intervento di riqualificazione, concordato con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e cofinanziato dalla Fondazione CRC, ha visto il recupero e il consolidamento delle scalinate di ingresso, il restauro delle pareti rocaille e della panchina di inizio ‘900 in esse incorporata, nonché la pulizia delle canalette in acciottolato per la raccolta delle acque meteoriche e la riqualificazione dell’ingresso monumentale al parco mediante il recupero della cancellata storica in ferro. Inoltre, grazie al contributo della Baratti&Milano, è stata realizzata una nuova area ludica-ricreativa con giochi e attrezzature.

Dopo la riapertura i giardini rispetteranno i seguenti orari: dal primo aprile al 30 settembre dalle 7 alle 22,30, dal primo ottobre al 31 marzo dalle 7 alle 20, salvo che in occasione degli eventi organizzati dal Comune.