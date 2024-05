Bra, domenica 19 maggio torna il Mercato della Terra sotto l’ala della Rocca, dalle ore 8

Quando la passione chiama, c’è poco da fare. Non so se è capitato anche a voi, ma nella vita può succedere di ritrovarsi nel posto sbagliato, a vivere un mondo che non ci appartiene. A quel punto, le cose sono due: rimanete dove siete, frustrati e in depressione perenne, oppure provate a svoltare verso la direzione che più vi entusiasma.

Ha fatto questa seconda scelta Renato Maunero, classe 1964, che nel 2008 è diventato ‘L Cravè, come spiega lui stesso: «Per 22 anni ho lavorato nello storico negozio di Sport Look a Bra, in via Marconi. Ad un certo punto ho capito che era arrivato il tempo di seguire un’altra strada e dare sfogo alla mia passione per la natura e gli animali. È stata la realizzazione di una vita». Un ragazzo di campagna 2.0, praticamente.

Sull’onda di questa consapevolezza, si è lanciato in una nuova avventura, probabilmente ispirato dal padre e dal suo orto: aprire un’azienda agricola e avviare un allevamento di capre nella cascina di via La Morra, a Cherasco.

E che risultati! La Robiola del Cravè ha ottenuto la De.Co. (Denominazione Comunale) di Cherasco, un riconoscimento istituito nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare i prodotti che seguono il rigido disciplinare previsto e di garantire il consumatore finale su tutta la filiera.