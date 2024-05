Savigliano, giovedì 16 maggio lo spettacolo "NON CANTARMI Parole & (un'altra) Musica"

L'associazione Diagonal, in collaborazione con il progetto “SantaRosa: prospettive cittadine”, è lieta di invitarvi giovedì 16 maggio alle ore 21 presso i locali della Torre Civica in piazza Santarosa a Savigliano ad assistere allo spettacolo: "NON CANTARMI Parole & (un'altra) Musica".

La canzone – quando funziona – è una specie di miracolo. Fonde le parole e la musica (le note, le armonie, gli arrangiamenti, i ritmi) e ne fa qualcosa di più della somma degli addendi. Alcune canzoni, poi, diventano parte di un immaginario collettivo, di un orizzonte culturale, belle o a volte brutte che siano. Prendete il discutibilissimo, vituperatissmo e, in qualche modo, imprescindibile Festival di Sanremo. Prendetene un sottoinsieme in particolare, quello dei discutibilissimi, vituperatissimi e comunque devastanti anni '80. Alcune canzoni che non potete non sapere nemmeno se voleste (e, credeteci, davvero vorreste non saperle). Noi le abbiamo prese, sì. Messe nella centrifuga e separato le parole dalle note. Per scoprire l'effetto che fa vederle nude. Per attenuare lo sconvolgimento, le abbiamo ricoperte di nuovo di musica, ma un'altra, una sbagliata, forse, una che non c'entra, o forse c'entra di più. Abbiamo cambiato la loro pelle. E forse un po' il loro cuore.

Venite a sentirle: forse anche il vostro, di cuore, ne avrà dei benefici. Ma, mi raccomando, mai cantarle! (nemmeno sotto tortura) (neanche fischiettarle vale) (...)

NON CANTARMI – Viaggio nei testi di Sanremo dai risvolti inaspettati

Una lettura spettacolo a cura di Diagonal, associazione culturale

Leggono: Valeria Nigro, Michela Falanga, Edoardo Crosetto

Presenta: Patrizio De Carli

Dirige l'orchestra: il Meraviglioso Maestro Alberto Poggio