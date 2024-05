A Bra si presenta i candidati a sostegno del candidato sindaco Massimo Somaglia

Domani, giovedì 16 maggio, alle ore 21:00 presso il centro polifunzionale Arpino di Bra saranno presenti i candidati delle liste dei partiti Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc e dalle civiche Somaglia per Bra e Polo Civico Bra Domani.

Il candidato sindaco, scelto dalla coalizione di centrodestra per la corsa alle comunali, presenterà "un programma concreto e di facile realizzazione con l’unico obiettivo di dare il massimo per migliorare la città".

Tra i candidati delle liste tante facce note come Roberto Marengo (Somaglia per Bra), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte) e il Dott. Borla Paolo (Forza Italia) che ha scelto di candidarsi per dare voce alla sanità.