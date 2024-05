A Limone Piemonte l’incontro di Azione sul tunnel di Tenda

Il tunnel di Tenda come simbolo del futuro dell’Italia in Europa: è questo l’oggetto dell’incontro che si terrà domani (giovedì 16 maggio) alle 21 al teatro della Confraternita di Limone Piemonte.



Presenti come relatori l’onorevole Enrico Costa (deputato di Azione), Nicolò Musso (capogruppo di Azione in Consiglio comunale) e Marco Gallo (candidato alle elezioni regionali), oltre al candidato al parlamento europeo con Azione-Siamo Europei Daniele Nahum.



L’intera cittadinanza è invitata.