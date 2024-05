Alice Depetro e Flavio Martino candidati alle Regionali per la llista "Stati Uniti d'Europa"

Parte dalla provincia di Cuneo la voglia di rendere la Regione Piemonte più competitiva. Alice Depetro e Flavio Martino accettano la candidatura per le regionali del Piemonte con la lista "Stati Uniti d'Europa".

Flavio Martino, 63 anni, capolista e coordinatore regionale di Europa e Alice Depetro 28 anni, membro dell' Assemblea Nazionale di+ Europa e componente della Direzione Nazionale di Radicali Italiani, sono i due candidati indicati da + Europa in provincia di Cuneo per le prossime elezioni regionali.



"In questi anni," dichiarano, "ci siamo battuti per dotare la nostra Regione di trasporti pubblici più efficienti, di connessioni veloci su tutto il territorio, abbiamo chiesto invano di superare lo storico isolamento a cui è costretto Colle di Tenda. Siamo convinti che la Lista Stati Uniti d'Europa per il Piemonte sia l'unica in grado di cambiare realmente questa regione, l'unica con un programma serio e pragmatico per le nuove generazioni, l'unica che si batte per i diritti sociali e civili."