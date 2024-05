Camera di Commercio, dopo le dimissioni di Mauro Gola si discute sulla nuova presidenza

È trascorso esattamente un mese da quando Mauro Gola – il 15 aprile - ha lasciato la guida della Camera di Commercio di Cuneo per poter assumere la presidenza della Fondazione CRC.



La reggenza, in questa fase di vacatio, è affidata al “vicario” Luca Chiapella. Verosimile – secondo indiscrezioni - che l’elezione del nuovo presidente slitti a dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno. Nel frattempo, in questo lasso di tempo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo avrà completato il Consiglio generale con la surroga dei sei componenti entrati a far parte del Cda.



Il nuovo presidente, che andrà a sostituire Gola, resterà in carica per appena un anno, essendosi il Consiglio camerale insediato il 22 maggio 2020.



(Luca Chiapella)

Il Consiglio che dovrà eleggerlo, espressione dell’articolato mondo economico cuneese, risulta così composto:

AGRICOLTURA: Rossana Clotilde Gaja, Enrico Nada, Fabiano Porcu, Monia Rullo.



INDUSTRIA: Alberto Biraghi, Elena Lovera, Roberto Rolfo, Egle Sebaste.



ARTIGIANATO: Luca Crosetto, Patrizia Dalmasso, Francesca Noto, Bruno Tardivo.



COMMERCIO: Luciana Bonetto, Luca Chiapella, Agostino Gribaudo.



TRASPORTI e SPEDIZIONI: Enrico Carpani.



TURISMO: Giorgio Chiesa.



CREDITO e ASSICURAZIONI: Sergio Marro.



COOPERAZIONE: Alessandro Durando, Valentina Dogliani.



SERVIZI ALLE IMPRESE: Mauro Gola, Sergio Vacchetti.



ORGANIZZAZIONI SINDACALI: Roberto Pignatta.



ASSOCIAZIONI CONSUMATORI: Stefano Ristorto.



LIBERI PROFESSIONISTI: Giovanni Collino.



Dell’attuale Giunta camerale, eletta nella seduta del 9 giugno 2020, fanno oggi parte: Luca Chiapella, Giorgio Chiesa, Luca Crosetto, Alessandro Durando, Fabiano Porcu, Egle Sebaste, Sergio Vacchetti.



I pronostici della vigilia indicano tra i favoriti per la presidenza Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo, ma le interlocuzioni sono ancora in corso. Radio scarpa dice che se così sarà, a guidare l’Atl Cuneo – presieduta finora da Mauro Bernardi (artigiani), “promosso” insieme a Gola nel gotha della Fondazione - sarà questa volta un soggetto espresso da Confcommercio.