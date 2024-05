Cherasco, il candidato sindaco Claudio Bogetti presenta squadra e programma a La Porta delle Langhe. "Affetto straordinario"

Nella serata di ieri, martedì 14 maggio, il candidato sindaco Claudio Bogetti, già primo cittadino dal 2009 al 2019, ha presentato il programma elettorale e la lista “Cherasco, Insieme” a La Porta delle Langhe. Le più di 250 sedie messe a sedere sono andate a ruba con le persone che hanno riempito il resto della sala rimanendo in piedi per partecipare alla serata e ascoltare gli interventi.



“Una partecipazione straordinaria, che mi riempie il cuore di orgoglio e gioia. Abbiamo osato, scegliendo La Porta delle Langhe, ma i cheraschesi si sono dimostrati ancora una volta attenti e partecipi. Un sentimento di attenzione verso l’amministrazione che fa ben sperare per il futuro della città", ha dichiarato Bogetti.



Ha aggiunto il candidato:“Questo affetto e questa partecipazione è la miglior risposta a chi anziché fare una campagna per Cherasco fa una campagna contro di noi”. Durante la serata, i candidati consiglieri comunali si sono presentati e hanno illustrato i punti principali del programma che sarà spiegato alla cittadinanza in diversi incontri durante le prossime settimane.

Dopo la carrellata di candidati e i punti programmatici è intervenuto Claudio Bogetti per tirare le fila e concludere la serata: “Il format che abbiamo scelto è un esempio di come intendiamo amministrare, non un one man show con il candidato sindaco che parla per tutti, ma un programma collettivo in cui ogni persona dà il suo contributo nell’interesse collettivo. La squadra che mi affianca è davvero straordinaria e con la loro esperienza e competenza mi sento davvero di dire che Cherasco sarà in buone mani. Grazie davvero a tutti per la partecipazione, perché so che non siete venuti qui solo per me o per i candidati, ma per Cherasco che, INSIEME, faremo tornare protagonista”



Di seguito la lista dei candidati e dei prossimi appuntamenti:



Candidati



Stefania Allasia

Alessandro Bollano

Elisa Bottero

Matteo Costamagna

Mara Degiorgis

Agnese Dogliani

Umberto Ferrondi

Pietro Musso

Onofrio Nicosia

Livio Olivero

Marina Panero

Daniela Villano





Appuntamenti



20.05.2024 | ore 20:45 FRAZ. SAN BARTOLOMEO, n. 118

​

23.05.2024 | ore 20:45 Polisportiva 36/A - VEGLIA

​

24.05.2024 | ore 20:45 Circolo, via Bricco de’ Faule, n. 19 - CAPPELLAZZO

​

27.05.2024 | ore 20:45 Hotel Napoleon - CHERASCO

​

28.05.2024 | ore 20:45 Centro incontro “Oltre Stura” - Bocciofila, V.le Rimembranza, n. 4 - RORETO



29.05.2024 | ore 20:45 Ex circolo Acli - SAN GIOVANNI

​

30.05.2024 | ore 20:45 Circolo - MEANE

​

01.06.2024 | ore 15:00 Piazzetta via Mons Calorio - CHERASCO

​ ore 18:00 Giardinetti via Ghandi, n. 55 - RORETO

​

02.06.2024 | ore 10:30 Giardinetto, via Monviso, n. 5 - BRICCO DE’ FAULE



03.06.2024 | ore 20:45 Circolo della proloco, via Fossano n. 27 - BRICCO DE’ FAULE



05.06.2024 | ore 20:45 Circolo ricreativo e sportivo,

via La Morra, n. 43/A - SAN MICHELE



06.06.2024 | ore 20:45 Piazza del Comune - CHERASCO