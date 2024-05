Elezioni: nuova lista per Moretta a sostegno di Domenico Podio candidato sindaco

La lista “Morettesi per Moretta” candida a sindaco per le prossime elezioni comunali Domenico Podio.

A sostenere la candidatura di Podio, anche Carlo Cortassa e Giulio Groppo, che fanno parte dell’attuale minoranza nel Consiglio Comunale del sindaco uscente, che tenta il bis, Gianni Gatti.

Domenico Podio, 69 anni pensionato, ex consulente finanziario, dagli anni ’70 fino al 2000 ha prestato servizio nel mondo del volontariato all’Acli di Moretta.

“Sarebbe per noi un onore e un privilegio essere scelti per i prossimi cinque anni dalla nostra comunità a guidare il paese – afferma Domenico Podio - È l'amore per Moretta, per le sue tradizioni e per la sua storia che ci spinge a impegnarci in questo percorso con l’obiettivo di favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle tante potenzialità inespresse del nostro paese”.

I candidati della lista “Morettesi per Moretta” a sostegno di Domenico Podio sindaco sono:

Gian Paolo Barbera, 51 anni, operaio;

Silvia Capello, 37 anni, infermiera;

Carlo Cortassa, 58 anni, istruttore tecnico Ente locale;

Marina Gribaudo, 37 anni, insegnante;

Giulio Groppo, 69 anni, pensionato;

Sara Mastrogiacomo, 36 anni, impiegata,

Maria Teresa Milanesio, 60 anni impiegata;

Eleonora Rostagno, 37 anni, impiegata;

Andrea Vaschetto, 30 anni, impiegato.