Elezioni, Paolo Demarchi (Lega) oltre che per la Regione corre anche per il Comune di Saluzzo

Ieri sera alla presentazione della liste del candidato sindaco Giovanni Damiano, erano presenti tutte le forze della coalizione del centro-destra.

Tra i protagonisti della serata è intervenuto anche il consigliere regionale uscente della Lega Paolo Demarchi, che ha riconfermato e addirittura raddoppiato il suo impegno per il territorio.



La sua corsa alle prossime elezioni lo vede candidato consigliere al Comune di Saluzzo con Damiano e alla Regione con Cirio, presente anche alla serata.

“Stiamo facendo un buon lavoro sul programma – commenta Demarchi - , coinvolgendo la cittadinanza saluzzese, nell'impegno a migliorare il commercio di vicinato e locale con delle iniziative a favore dei commercianti e un'ipotesi di scuolabus per i residenti nella frazioni e nel centro storico”.

Lasciando il programma elettorale per il Comune di Saluzzo, Paolo Demarchi ha inoltre una serie di impegni nei vari comuni della pianura e della vallata cuneese per ascoltare le proposte e i suggerimenti condivisi dalle persone durante i numerosi incontri.



Ecco i prossimi importanti impegni dove presenzierà a incontri e dibattiti: martedì 21 maggio a Murello alle 20.45, nel Salone Sobrero in via Umberto I, mercoledì 22 maggio a Sampeyre alle 18, all'hotel Torinetto in borgata Calchesio, 23 maggio a Limone Piemonte alle 16 al centro incontri comunale, il 28 maggio a Cartignano alle 18.30 al bar del Paschero, il 30 maggio a Montaldo Roero alle 18.30 al Circolo Acli San Rocco, il 31 maggio a Castelletto Uzzone alle 12 al ristorante “Da Luciano”.