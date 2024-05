"Insieme per Boves": un sito per illustrare un programma elettorale concreto e sostenibile

La Lista Civica "Insieme per Boves", che vede Matteo Ravera candidato sindaco, coniuga l'esperienza consolidata dell'attuale amministrazione al rinnovamento di nuove idee ed energie.

Il programma elettorale, ora disponibile anche sul sito internet www.insiemeperboves.it, è un manifesto di impegno e concretezza.

Un punto focale del programma riguarda i lavori pubblici e la riqualificazione urbana. "Insieme per Boves" si impegna al completamento dei progetti avviati, alla riqualificazione delle piazze nel centro storico e nelle frazioni, ad interventi di riqualificazione sulle ex scuole di Sant’Anna e San Giacomo, ad interventi di viabilità a Rivoira e San Carlo, nonché alla realizzazione di una pista ciclabile Boves - Borgo San Dalmazzo.

Sulla questione della sicurezza, l'attenzione è massima: si parla di interventi su strade e dissesti idrogeologici, pulizia di canali e torrenti, nonché di potenziamento della videosorveglianza per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Un punto chiave nel programma è la contrarietà a “opere faraoniche”, che rischiano di bloccare il sistema comunale, come è già accaduto con la ex Filanda Favole. Ravera stesso sottolinea: "Dobbiamo concentrarci su interventi pratici e sostenibili che portino effettivi miglioramenti alla nostra comunità, evitando sprechi e rallentamenti burocratici."

La valorizzazione del territorio montano è un altro obiettivo importante, con interventi mirati alla promozione dei sentieri escursionistici e completando i lavori di connettività digitale già in corso, che stanno portando internet nelle zone sprovviste.

Lo sport, la cultura e i servizi alla persona sono ambiti sui quali la lista punta a investire, con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture sportive, sostenere le attività culturali e promuovere progetti di inclusione sociale, anche attraverso la riqualificazione dell’area di Cascina Marquet.

L'attenzione verso le attività giovanili è particolarmente evidente, con proposte che mirano a coinvolgere attivamente i giovani nel dibattito e nelle decisioni che riguardano il loro futuro.

Gli interventi proposti saranno possibili anche grazie alla gestione finanziaria responsabile di questi anni che ha permesso di ridurre il debito comunale da 5.170.000 di euro a 1.134.000, mantenendo comunque un'addizionale Irpef tra le più basse della provincia.

Ravera commenta: "Abbiamo dimostrato che si possono ottenere risultati tangibili senza gravare eccessivamente sulle spalle dei cittadini."

"Insieme per Boves" si presenta come una squadra pronta a mettersi al servizio della comunità con passione e concretezza. Il programma elettorale riflette un approccio concreto e attento alle esigenze del territorio, con soluzioni mirate a migliorare la qualità della vita. Ravera conclude: "Siamo pronti a lavorare da subito con impegno e competenza per il bene di Boves, perché conosciamo il territorio e le sue sfide, e siamo determinati a fare la differenza".