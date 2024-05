A Fossano la presentazione della lista fossanese di FdI, a sostegno della ricandidatura di Dario Tallone

La lista fossanese di Fratelli d’Italia a sostegno di Dario Tallone per le elezioni amministrative di giugno si è presentata al pubblico martedì 14 maggio alle 18 presso la ex chiesa del Salice Vecchio. A fare gli onori di casa davanti al folto pubblico il capolista Danilo Toti, che ha introdotto i candidati che compongono la lista alla presenza, tra gli altri, del coordinatore provinciale William Casoni, del capogruppo in regione Paolo Bongiovanni e di Rocco Pulitanò, consigliere comunale di Mondovì. In platea anche la consigliera provinciale, candidata alle elezioni regionali per la Lega, Simona Giaccardi.

“Siamo il partito che, per cosi dire, va per la maggiore e proprio questo rende le cose più complicate - ha commentato Toti - . Personalmente sono stato un costante pungolo per i Sindaco uscente, che ringrazio, e oggi ho scelto di dare il mio contributo direttamente”. Toti ha quindi specificato che l’apporto del proprio partito al programma di coalizione è realistico e concreto: “C’è bisogno di spazi per le associazioni, sportive e non: Fossano è una citta importantissima e quando i vertici di Fratelli d’Italia mi hanno chiesto di provare a costruire un gruppo non mi sono tirato indietro e ora sono soddisfatto del risultato!”.

Dopo i saluti di Paolo Bongiovanni, che ha ringraziato Gianfranco Dogliani di Azione seduto in platea e ha sottolineato la grande responsabilità del governo della città dopo il 10 giugno spronando i candidati a dare il meglio di se stessi, ha preso la parola il candidato di coalizione Dario Tallone, reduce da una seduta fiume della Giunta. "Siamo pronti per riconfermare il centrodestra al governo della città, anche perché gli attacchi continui che arrivano dal centrosinistra dimostrano che è una compagine senza grossi argomenti. Il lavoro fatto, nonostante l’ostacolo del biennio pandemico, è sotto gli occhi di tutti. Molti mi chiedono interventi sulle case popolari, cosa non di competenza comunale".

"Ma lo sapete chi è il referente ATC fossanese? Un 'certo' Francesco Balocco due mandati da sindaco e uno da assessore regionale che è meglio non ricordare, nominato dal PD che ora si nasconde dietro un simbolo civico - ha aggiunto il sindaco uscente - . Dall’altra parte non vogliono la 'minestra riscaldata di Tallone' ma io dico che la minestra del centrosinistra è invece ormai evaporata. Quindi grazie a Fratelli d’Italia che mi sostiene e che sarà il partito che darà l’impronta futura nei prossimi cinque anni”.

Il coordinatore William Casoni ha ringraziato Danilo Toti per l’impegno e Tiziana Airaldi per il lavoro svolto in consiglio comunale: “Alle politiche 2022 abbiamo preso 3.200 voti a Fossano, cioè un terzo degli elettori di questa città, quindi se sapremo lavorare bene la strada è già scritta. Giorgia Meloni è stata attaccata e insultata ma ha vinto e cosi sarà per voi. Bongiovanni sarà sicuramente assessore in Regione Piemonte: i fossanesi devono capire che esiste una filiera politica del centrodestra che è fondamentale sostenere a proprio vantaggio”.

Dopo il saluto della Airaldi, che ha sottolineato i valori del partito, Toti ha voluto smentire le voci che vorrebbero Tallone pronto alla cancellazione del Palio di Fossano: “Invece lo rilanceremo, perché è fondamentale per la città”.

A questo punto il candidato Angelo Pennisi ha introdotto la squadra e i punti fondamentali del programma. Sul palco anche Danilo Rocca, Giovanni Zorniotti, Matteo Canale, Lauro Ezio Pelazza, Luigi Campanella, Diego Bueti, Katia Ferrentino, Fortunato Cuzzocrea, Cinzia Cuzzilla, Stefania Bagliani, Sara Elia, Francesca Lucia Bua e Francesco Xhaja, oltre allo stesso Pennisi.

IL PROGRAMMA

Sotto lo slogan della serata “Dalla tradizione il domani”, sono stati sommariamente illustrati gli otto pilastri dell’apporto programmatico di Fratelli d’Italia Fossano.

Il primo, "Forza vitale. Comparto agroalimentare", presentato da Pelazza, sottolinea l’importanza di Fossano come città produttiva nel settore primario, prevedendo una rivalutazione dell’area mercatale, la messa in sinergia delle manifestazioni, l’implementazione della scuola agraria e la collaborazione con le associazioni di settore.

Il secondo “Esplora e connetti. La mobilità”, illustrato da Pennisi, prevede una forte interconnessione logistica tra centro e frazioni, con nuove piste ciclopedonali che fungano da volano per il turismo.

Nel terzo "Gente a Fossano e Fossano alle genti. Attività eventi turismo cultura” è prevista un implementazione del Palio, insieme alla valorizzazione della cultura.

Il quarto punto, "Insieme in movimento - lo sport", illustrato da Danilo Toti, vede come fondamentale l’assegnazione di congrui spazi alle realtà sportive, per sostenere una attività che impegna i giovani sottraendoli a situazioni critiche. Prevede inoltre di affrontare le criticità della riforma del settore e di creare un coordinamento tra gli eventi sportivi, anche con quelli di altro genere.

Il quinto punto, "la voce dell'entusiasmo - i giovani" è stato illustrato da Zorniotti e Bueti e vede come fondamentale il dialogo tra la fascia di età giovanile e l’amministrazione, con la creazione di un tavolo specifico al fine di progettare gli spazi di svago e magari portare delle nuove facoltà universitarie in città.

Il sesto è "bella da vivere - rigenerazione urbana e decoro" e ritiene come fondamentale che i fossanesi possano godersi la propria città, digitalizzando la pubblica amministrazione, semplificando i procedimenti e delocalizzando i servizi fondamentali anche nelle frazioni.

Il settimo punto, sulle politiche sociali, è stato illustrato da Ferrentino, Cuzzilla e Bagliani: “Le idee sono tantissime ma presentiamo un punto concreto: occuparsi della fascia di età dai dodici ai diciassette anni. Visti anche i fatti di cronaca, bisogna affrontare il disagio con la prevenzione, con un percorso che permetta ai ragazzi di interiorizzare le regole di buona convivenza. Bene il controllo, bene videosorveglianza e polfer, ma servono percorsi e progetti: parliamo ai giovani di sessualità, di comportamenti deviati e di uso corretto della tecnologia”

Infine ancora Pennisi ha presentato l’ottavo punto programmatico "spirale di sviluppo - lavoro e formazione": questi ultimi sono interconnessi come anche tutti gli altri punti: “Creiamo un collegamento tra le aziende, le attività e alla formazione post diploma. Magari una scuola dei mestieri che non disperda le competenze dei pensionati".

Ancora Pennisi ha concluso la serata con una chiosa, spiegando che il suo impegno nasce dal rispetto per i valori che la fiamma tricolore trasmette: “Come diceva Almirante e ribadisce anche Giorgia Meloni, la società è spesso buia e fredda, noi la scaldiamo e la illuminiamo con la nostra fiamma. Crediamo in un partito che è comunità e chiediamo anche la vostra forza. Come il presidente Meloni ha portato la fiamma a faro del Paese, aiutateci a diventare la luce del Comune di Fossano”.