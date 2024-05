Martinetti (M5S): "Disponibile a un confronto con gli altri candidati cuneesi in Regione"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 la nostra comunità sarà chiamata al voto per rinnovare il Consiglio regionale del Piemonte. Dai banchi dell'assemblea regionale passano importanti decisioni che impattano sul futuro del nostro territorio e in settori rilevanti come i servizi sanitari, il lavoro, la tutela dell'ambiente, il sistema dei trasporti e molto altro.

Nell'aula di Palazzo Lascaris è fondamentale garantire una qualificata rappresentanza della provincia di Cuneo affinché le scelte adottate siano il frutto di confronto e controllo anche da parte di chi è espressione delle zone interessate.

Quali sono le proposte dei candidati alla carica di consigliere regionale? Cosa intendono fare per far sentire la voce della Provincia di Cuneo in Regione Piemonte? A queste e altre domande ritengo che cittadini, associazioni e imprese del territorio meritino altrettante risposte e un dibattito pubblico.

Per questo motivo comunico la piena disponibilità a partecipare a un confronto in tal senso, con la speranza che gli altri candidati e gli organi d'informazione condividano la medesima sensibilità.

Ivano Martinetti, candidato consigliere regionale del Piemonte