Piccoli Comuni: in arrivo quasi tre milioni per i lavori sulla viabilità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la graduatoria - per l’anno 2023 - degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ammessi al finanziamento sul “Fondo interventi stradali nei piccoli comuni”.

“Una boccata d’ossigeno per i nostri paesi - sottolinea soddisfatta l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, che è anche sindaco di Argentera, piccolo comune in provincia di Cuneo -. Si tratta di 18 milioni con i quali saranno finanziati 142 progetti, fino a un importo massimo di 150mila euro ciascuno e nella classifica italiana, la regione Piemonte fa la parte del leone. Esprimo grande soddisfazione per un atto che, ancora una volta, evidenzia la concretezza del Governo Meloni, nell’interesse dei territori”.

I beneficiari sono i Comuni con popolazione non superiore ai 5mila abitanti e per il Piemonte la quota massima supera il 15 per cento del fondo, il che pone la regione al secondo posto tra i beneficiari, dietro solo alla Lombardia (19,42 per cento). Ciò significa che la somma disponibile per il territorio piemontese è di 2.784.600.

Ecco i Comuni in Piemonte che sono rientrati nella graduatoria stilata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Acceglio, Bardonecchia, Caramagna Piemonte, Cortemilia, Diano d’Alba, Frassino, Grinzane Cavour, Levice, Monasterolo di Savigliano, Murello, Pezzolo Valle Uzzone, Quaranti, Revello, Rocchetta Belbo, Sampeyre, Scarnafigi, Somano, Sommariva Perno, Villar San Costanzo, Vottignasco.