Saluzzo, il centrodestra chiede la riapertura al traffico dell’isola pedonale in corso Italia nei giorni feriali

Toni pacati, mai sopra le righe, quasi non si trattasse di una coalizione che si prefigge di scalzare la maggioranza di centrosinistra civico che da 20 anni governa Saluzzo.

Giovanni Damiano, candidato sindaco del centrodestra, durante la serata di presentazione delle sue quattro liste ieri sera al teatro Magda Olivero di Saluzzo – una civica e le altre di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – non ha mai alzato la voce né attaccato in alcun modo i suoi competitor, Franco Demaria, Marco Piccat e Renato Pagliero.

“Non siamo ‘contro’, ma ‘per’. Più nello specifico – ha detto Damiano - per far uscire Saluzzo dall’isolamento geografico e politico in cui oggi si trova e per ridare smalto ad una città che un tempo era il vanto della provincia e del Piemonte e che ora è quasi diventata il fanalino di coda”.

Dopo i saluti di William Casoni e Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia) l’intervento del candidato presidente alla Regione Alberto Cirio, il quale, reduce da un tour de force nei Comuni della pianura tra Saviglianese e Saluzzese, non è voluto mancare all’invito di Damiano prima di raggiungere Canale dov’era ancora atteso per un convivio elettorale.

Istrionico e brillante come sempre, ha punzecchiato (senza mai citarlo) il sindaco uscente Mauro Calderoni e la sua maggioranza “che non hanno saputo o voluto - ha detto - fare squadra con gli enti superiori, Regione e Governo, mentre io – ha ribadito – col sindaco Lo Russo a Torino collaboro quotidianamente”.

56 i candidati in corsa per sostenere Damiano nella sua corsa al municipio (due liste, Lega e Forza Italia, contato solo 12 anziché 16 soggetti).

Le proposte programmatiche più suggestive (e provocatorie) sono arrivate da un veterano della politica saluzzese, Antonio Camisassi, imprenditore nel settore turistico con un passato da consigliere nella Lega.

“Chiediamo – ha affermato dal palco Camisassi - la riapertura al traffico veicolare dell’attuale isola pedonale di corso Italia nei giorni feriali e in orario d’ufficio. Vorremmo più parcheggi vicino al centro, per i quali abbiamo già individuato apposite aree e, soprattutto, vorremmo che eventi e manifestazioni uscissero dal chiuso della ex caserma Musso per essere riportati in centro, in modo che commercianti ed esercenti possano averne benefici. Saluzzo è città alla base delle valli Po e Varaita e deve valorizzare meglio la sua vocazione turistica. Per questo – ha suggerito – propongo che qui venga istituito un Festival nazionale (o internazionale) dedicato alla cucina di montagna”.

Altra proposta degna di menzione quella di un cohousing sociale nell’immobile dell’Ospedale Civile, quando sarà stato realizzato il nuovo ospedale, da destinare sia ad anziani che a giovani.

Ad avanzarla Cesare Battisti, coordinatore cittadino e capolista di Forza Italia.

Sono poi ancora intervenuti sul palco per meglio sottolineare alcuni aspetti programmatici: Cristina Beltrame (turismo e tempo libero), Paola Sanzonio (urbanistica e arredo urbano), Nicolò Giordana (sicurezza e illuminazione pubblica), Paolo Demarchi (agricoltura) e Cesare Battisti (welfare residenziale).

Demarchi, capolista della Lega alle comunali e ricandidato in Regione, ha posto ancora una volta il problema degli immigrati africani. “Ben vengano quelli che lavorano, ma – ha affermato rilanciando un leit motiv del suo partito - non possiamo più accettare quelli che bighellonano al parco di Villa Aliberti, così come crediamo sia necessario – ha aggiunto – riportare un po’ di regolarità negli orari e nella qualità delle merci nei negozi etnici”.

Il candidato sindaco Giovanni Damiano, in chiusura di serata, ha richiesto l’istituzione di un apposito assessorato al personale e sottolineato come legalità ed equità nella gestione della cosa pubblica debbano andare di pari passo. “Perché – ha sostenuto – non possono esserci dei saluzzesi di serie A e altri di serie B”.

Teatro pieno, ma non gremito forse anche a causa di una serata uggiosa più autunnale che tardo primaverile.