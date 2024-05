In vista del voto dell’8 e 9 giugno, la lista Stati Uniti d’Europa organizza per domani, giovedì 16 giugno alle 18,30 presso il Caffè Principe (Via Silvio Pellico 24), un incontro elettorale cui prenderanno parte: Marco Taradash, candidato alle europee; Alice Depetro e Flavio Martino, candidati alle regionali del Piemonte, e Alberto Crosetto, candidato alle elezioni comunali di Saluzzo nella lista “Città Futura”, una delle sei che appoggia il candidato sindaco Franco Demaria.