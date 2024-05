Senato, Bergesio (Lega): da noi coerenza con emendamento sugar tax

“Abbiamo mantenuto la promessa: la Sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate è stata rinviata grazie a un nostro emendamento approvato in Commissione Finanze. A fronte di una situazione economica complessa abbiamo sempre cercato, per quanto possibile, di ascoltare le parti sociali e le categorie produttive e di recepirne le istanze.

Secondo stime Nomisma, la nuova imposta genererebbe un aumento del 28% della pressione fiscale su un litro di bevande analcoliche, con conseguente riduzione del 12% degli investimenti in Italia e indebolimento della filiera del Made in Italy. Porterebbe più burocrazia, e i posti a rischio sarebbero 5.050, danneggiando un comparto da 5 miliardi di fatturato, con un valore complessivo di esportazioni pari a 421 milioni di euro. Se l’obiettivo della misura è migliorare la salute pubblica, sarebbe più efficace a questo scopo incentivare il diffondersi della Dieta Mediterranea.

La Lega ha dimostrato ancora una volta coerenza, proponendo e votando un emendamento per non introdurre nuove forme di prelievo fiscale in un periodo economico così complesso. Perché una politica che non ascolta le ragioni del tessuto imprenditoriale e produttivo non fa altro che decimare un sistema che già a fatica si regge in piedi”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, intervenendo in Aula.