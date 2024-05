A Dronero si cerca Milù, di soli 7 mesi

È tenera, vivace e giocherellona la piccola Milù, micia bianca e grigia di soli 7 mesi.

Da domenica sera, 12 maggio, si è persa a Dronero in zona Archero, dalle parti via Cristoforo Colombo e via Marchisa.

“La nostra Milù è abituata a stare in casa - raccontano i padroni - per questo siamo preoccupati. In questo periodo, poi, ci sono parecchi temporali ed abbiamo il timore che sia molto spaventata. Speriamo davvero di ritrovarla al più presto. Ringraziamo di cuore voi della redazione per l’attenzione e quanti ci aiuteranno nelle ricerche.”



Chiunque vedesse Milù è pregato di telefonare al 3333001127.