Aster Cheer: le squadre Senior e Youth in evidenza nel campionato nazionale di Cheerleading

Sabato 11 maggio la società Aster Cheer di Cuneo ha partecipato agli Open Cheer Gardaland, Campionato Nazionale di Cheerleading organizzato da S-sport a Lazise, situato sulle rive del Lago di Garda.

L’evento ha offerto agli atleti un’occasione unica di confronto non solo con altri partecipanti italiani, ma anche internazionali.

La società cuneese ha schierato due squadre nella competizione: la squadra senior e la squadra Youth.

Entrambe hanno mostrato grande entusiasmo.

La squadra senior, per la prima volta Coed, era composta da 22 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni, presentando così una routine mista.

La squadra Youth, invece, composta da 13 bambine di età compresa tra i 6 e i 10 anni, ha partecipato come squadra All Girl.

Gli atleti senior hanno gareggiato nella categoria Coed Level 5 e hanno anche presentato due group stunt. Uno dei gruppi, Coed, si è classificato al 3° posto, mentre il gruppo All Girl ha conquistato il 1° posto, suscitando grande orgoglio nei loro allenatori.

Nella competizione di categoria Coed Level 5, la squadra senior ha ottenuto il 2° posto. La squadra Youth, gareggiando in una categoria di livello 2, ha raggiunto il 3° posto.

La coach Cristina Pasquale ha commentato: “Sfortunatamente abbiamo avuto un infortunio nella squadra senior proprio la settimana della gara, ma sono molto contenta di come gli atleti hanno reagito a questo imprevisto, mettendosi in gioco e portando comunque una buona routine con grande entusiasmo, che non è scontato.” Ha poi aggiunto: “Per le piccole siamo estremamente soddisfatte e orgogliose. Era la loro prima gara e il lavoro svolto in questi mesi è stato ripagato.”